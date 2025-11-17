Secciones
EspectáculosFamosos

“Panic Show” y la singular presentación con la que “La Renga” buscó imitar a Javier Milei

Un hombre subió al escenario y la banda dejó claro su mensaje en contra del presidente.

La performance de La Renga incluyó la participación de un actor en el escenario. La performance de La Renga incluyó la participación de un actor en el escenario.
Hace 1 Hs

“Hola a todos, yo soy el león”, dijeron el fin de semana los integrantes de “La Renga” en su presentación en Luján. El león volvió a rugir, pero esta vez de la mano de los creadores originales de “Panic Show”, y no de el presidente Javier Milei, como ya se había hecho costumbre. Pero los artistas decidieron plantarse nuevamente en la negativa a que el primer mandatario utilice su canción para sus campañas.

¿Cuál es el camino que une a Milei, a Santilli y a Jaldo?

¿Cuál es el camino que une a Milei, a Santilli y a Jaldo?

La banda de rock nacional se presentó en un encuentro de Harley Davidson, en el festival Dama’s Day que convocó a los fanáticos de la marca. Sin reparos y sin aviso previo, al momento de interpretar “Panic Show”, la inesperada aparición llegó. Las imágenes de la performance se viralizaron en las redes sociales.

La parodia que “La Renga” hizo de Milei

En medio de la canción, un hombre de baja estatura apareció sobre el escenario. Vestido de negro, imitó los movimientos, saltos y gestos del presidente Javier Milei. Pero si hasta entonces la parodia no había quedado clara, el actor usó una máscara plástica con el rostro del jefe del ejecutivo argentino.

La actuación fue interpretada como una reafirmación por parte de la banda de su molestia por el uso de “Panic Show”. Es que el presidente, desde sus primeras presentaciones de campaña electoral, cuando se postulaba al puesto que hoy tiene, ya había empezado a utilizar el tema como un distintivo personal.

Hace algunos días, “Tete” Iglesias, el bajista de la banda, volvió a pronunciarse respecto a su disgusto con Milei y en ese marco se dio la presentación de este fin de semana. “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, sentenció en una declaración contundente que de inmediato generó repercusiones.

El rechazo de “La Renga” al uso de “Panic Show”

Ya en 2021, la banda se había manifestado en un comunicado público. “Quien quiere es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de ‘La Renga’. Lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso”, señalaron.

Para cerrar, eligieron hacer énfasis en los lazos y sentimientos que tinen con sus seguidores. “No queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”, escribieron en referencia a Javier Milei.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Noel Gallagher llegó a Argentina y antes del show de Oasis recorrió las calles porteñas

Noel Gallagher llegó a Argentina y antes del show de Oasis recorrió las calles porteñas

Récord histórico: Rosalía explotó el rating de la televisión española en La Revuelta

Récord histórico: Rosalía explotó el rating de la televisión española en "La Revuelta"

Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
3

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
4

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
5

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios