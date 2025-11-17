“Panic Show” y la singular presentación con la que “La Renga” buscó imitar a Javier Milei

“Hola a todos, yo soy el león”, dijeron el fin de semana los integrantes de “La Renga” en su presentación en Luján. El león volvió a rugir, pero esta vez de la mano de los creadores originales de “Panic Show”, y no de el presidente Javier Milei, como ya se había hecho costumbre. Pero los artistas decidieron plantarse nuevamente en la negativa a que el primer mandatario utilice su canción para sus campañas.
La banda de rock nacional se presentó en un encuentro de Harley Davidson, en el festival Dama’s Day que convocó a los fanáticos de la marca. Sin reparos y sin aviso previo, al momento de interpretar “Panic Show”, la inesperada aparición llegó. Las imágenes de la performance se viralizaron en las redes sociales.
La parodia que “La Renga” hizo de Milei
En medio de la canción, un hombre de baja estatura apareció sobre el escenario. Vestido de negro, imitó los movimientos, saltos y gestos del presidente Javier Milei. Pero si hasta entonces la parodia no había quedado clara, el actor usó una máscara plástica con el rostro del jefe del ejecutivo argentino.
La actuación fue interpretada como una reafirmación por parte de la banda de su molestia por el uso de “Panic Show”. Es que el presidente, desde sus primeras presentaciones de campaña electoral, cuando se postulaba al puesto que hoy tiene, ya había empezado a utilizar el tema como un distintivo personal.
Hace algunos días, “Tete” Iglesias, el bajista de la banda, volvió a pronunciarse respecto a su disgusto con Milei y en ese marco se dio la presentación de este fin de semana. “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, sentenció en una declaración contundente que de inmediato generó repercusiones.
El rechazo de “La Renga” al uso de “Panic Show”
Ya en 2021, la banda se había manifestado en un comunicado público. “Quien quiere es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de ‘La Renga’. Lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso”, señalaron.
Para cerrar, eligieron hacer énfasis en los lazos y sentimientos que tinen con sus seguidores. “No queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”, escribieron en referencia a Javier Milei.