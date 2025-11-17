“Panic Show” y la singular presentación con la que “La Renga” buscó imitar a Javier Milei

“Hola a todos, yo soy el león”, dijeron el fin de semana los integrantes de “La Renga” en su presentación en Luján. El león volvió a rugir, pero esta vez de la mano de los creadores originales de “Panic Show”, y no de el presidente Javier Milei, como ya se había hecho costumbre. Pero los artistas decidieron plantarse nuevamente en la negativa a que el primer mandatario utilice su canción para sus campañas.