Copa Davis Final 8: horarios confirmados y cuándo juega Argentina en Bolonia

Se acabó la espera para los amantes del tenis por equipos. Desde hoy y hasta el próximo domingo 23 de noviembre, la emoción de la Copa Davis regresará con su fase decisiva: el Final 8. Por primera vez como sede única, la ciudad de Bolonia, Italia, albergará a los ocho mejores equipos en busca de la Ensaladera de Plata.
Argentina, Alemania, España, República Checa, Francia, Bélgica, Austria y el bicampeón Italia serán los protagonistas en el SuperTennis Arena del complejo BolognaFiere. El recinto, con capacidad para 10 mil espectadores, se presenta con la superficie GreenSet Tour, un cemento indoor de pique "relativamente lento, pero cómodo para todos", según la valoración de Javier Frana, capitán del equipo argentino.
El debut de Argentina y el formato de la competencia
El conjunto capitaneado por Frana hará su presentación el jueves 20 de noviembre, no antes de las 12:00 (hora argentina), enfrentando a la siempre difícil selección de Alemania en la última llave de Cuartos de Final. Los argentinos accedieron a esta instancia tras superar previamente a Noruega y Países Bajos en los Qualifiers.
El formato de la fase decisiva es de eliminación directa, con todas las series a tres puntos: dos partidos de singles (segundos singlistas y luego primeras raquetas) y un dobles que puede ser decisivo.
La actividad en Bolonia arranca hoy desde las 12:00 con el cruce entre Francia y Bélgica. Los galos, diez veces campeones, parten como favoritos ante un equipo belga con menor peso individual en sus filas.
Cruces y Horarios (Hora Argentina):
Cuartos de final
Francia vs Belgica - Hoy desde las 2
Italia vs Austria - Miércoles 19 desde las 12
España vs República Checa - Jueves 20 desde las 6
Argentina vs Alemania - Jueves 20 no antes de las 12
Semifinales
Ganador M1 vs ganador M2 - Viernes 21 desde las 12
Ganador M3 vs. Ganador M4 - Sábado 22 desde las 8
Final
Ganadores Semifinales - Domingo 23 desde las 10