“14 quilates”: cómo hacer el bizcochuelo de naranja que llevó Rosalía a “La Revuelta”

Hace apenas unos días, Rosalía estuvo como invitada en el tradicional talk show español “La Revuelta”. Resulta que la artista catalana no solo tiene gran éxito en la música –y fue por eso que presentó su más reciente lanzamiento, el álbum “Lux”–, sino que también parece ser buena en la cocina. Y lo demostró obsequiándole a David Broncano, su anfitrión, un bizcochuelo 14 quilates que ella misma hizo.
“Es un bizcocho que te hice ayer, te lo juro por Dios. Es de aceite de oliva, es un bizcocho de 14 quilates”, explicó Rosalía. Mientras cortaba el postre en pedacitos para compartir con el público, la cantante contó que se trataba de una receta clásica. “Está hecho con amor. Lleva mucho aceite de oliva, naranja, piel de naranja, jugo de naranja, leche, harina, bicarbonato, azúcar…”, anticipó.
El bizcochuelo 14 quilates de Rosalía
Tal vez el nombre del postre que preparó Rosalía esté directamente relacionado a la cantidad de aceite de oliva que indica su receta. Para prepararlo se necesitan:
- 3 huevos medianos
- 250 gramos de harina de trigo
- 200 mililitros de naranja
- 200 mililitros de leche entera
- 150 gramos de azúcar
- 200 mililitros de aceite de oliva extra virgen suave
- Ralladura de una naranja
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- ½ cucharadita de levadura química
- Una pizca de sal
- Azúcar impalpable opcional para cocinar
Preparación
1. Preparación del molde y horno. Engrasá con manteca y espolvoreá con harina un molde grande –26 centímetros de diámetro o forma rectangular–. Precalentá el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.
2. Mezclá los ingredientes húmedos. En un recipiente grande, batí los huevos con el azúcar hasta que quede una mezcla cremosa y algo espumosa. Agregá la ralladura de naranja, el jugo, la leche y el aceite de oliva e incorporá bien.
3. Incorporá los ingredientes secos. Tamizá la harina junto con la levadura, el bicarbonato de sodio y la pizca de sal. Agregá un poco al recipiente que tiene los líquidos y batí hasta que la masa esté homogénea y sin grumos.
4. Horneá. Pasá la masa al molde preparado. Llevá al horno y horneá durante 40 a 45 minutos. Para comprobar que esté listo, pinchá el centro con un palillo: si sale limpio, está listo.
5. Dejá enfriar y decorá. Poné sobre una rejilla antes de desmoldar. Para decorar, espolvoreá con azúcar impalpable y agregá más ralladura de naranja si te gusta.