“14 quilates”: cómo hacer el bizcochuelo de naranja que llevó Rosalía a “La Revuelta”

Hace apenas unos días, Rosalía estuvo como invitada en el tradicional talk show español “La Revuelta”. Resulta que la artista catalana no solo tiene gran éxito en la música –y fue por eso que presentó su más reciente lanzamiento, el álbum “Lux”–, sino que también parece ser buena en la cocina. Y lo demostró obsequiándole a David Broncano, su anfitrión, un bizcochuelo 14 quilates que ella misma hizo.