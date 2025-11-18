Google lanzó su herramienta de IA para buscar vuelos y destinos como si estuvieras charlando con un amigo

Google lanzó una de sus herramientas más útiles para la temporada de vacaciones de 2026. Se trata del motor de búsqueda de “Google Flights”, un apartado impulsado por IA que promete ser el aliado número uno de los viajeros que desean encontrar las mejores ofertas de vuelos sin pagar demás.
Ahora los viajeros del mundo podrán aprovechar las facilidades de Ofertas de vuelos, la última herramienta de búsqueda potenciada por IA en Google Vuelos, que fue lanzada en agosto en Estados Unidos, Canadá y la India. El motor para descubrir viajes baratos está disponible en Argentina y está diseñado para “viajeros flexibles” que quieren ahorrar dinero en sus próximos viajes.
Una herramienta revolucionaria para viajar
La diferencia de este motor de búsqueda con el resto de comparadores de internet es que no solo podés introducir y contrastar fechas, destinos o utilizar filtros para descubrir las mejores ofertas, sino que además podés describir cuándo, dónde y cómo te gustaría viajar como si estuvieras en una charla con un amigo.
Desde el informe de Google detallaron que solo debés introducir las referencias que considerás más importantes de algún destino y ciertos detalles de tu vuelo para que el buscador se encargue del resto. Con un prompt como viaje de una semana este invierno a una ciudad con buena comida, solo vuelos directos” o “viaje de esquí de 10 días a un resort de primera clase con nieve fresca”, la IA te mostrará ofertas disponibles que coincidan con tu búsqueda, incluidos destinos que quizás no habías considerado antes.
Esta herramienta revolucionaria tiene como punto fuerte su capacidad para comprender los matices de lo que buscas y, así, identificar los destinos que coinciden. Luego, aprovechará los datos en tiempo real de Google Vuelos para mostrarte rápidamente opciones relevantes y actualizadas de cientos de aerolíneas y sitios de reserva.