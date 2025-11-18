Secciones
SociedadTurismo

Google lanzó su herramienta de IA para buscar vuelos y destinos como si estuvieras charlando con un amigo

No solo podés aclarar fechas y destinos, sino también cuándo y cómo te gustaría viajar.

La nueva herramienta de Google que te permite buscar vuelos baratos fácilmente. La nueva herramienta de Google que te permite buscar vuelos baratos fácilmente. Captura: Google Flights
Hace 1 Hs

Google lanzó una de sus herramientas más útiles para la temporada de vacaciones de 2026. Se trata del motor de búsqueda de “Google Flights”, un apartado impulsado por IA que promete ser el aliado número uno de los viajeros que desean encontrar las mejores ofertas de vuelos sin pagar demás. 

Sin mover un dedo: Google revoluciona las compras online con la IA que llama directo al local

Sin mover un dedo: Google revoluciona las compras online con la IA que llama directo al local

Ahora los viajeros del mundo podrán aprovechar las facilidades de Ofertas de vuelos, la última herramienta de búsqueda potenciada por IA en Google Vuelos, que fue lanzada en agosto en Estados Unidos, Canadá y la India. El motor para descubrir viajes baratos está disponible en Argentina y está diseñado para “viajeros flexibles” que quieren ahorrar dinero en sus próximos viajes.

Una herramienta revolucionaria para viajar

La diferencia de este motor de búsqueda con el resto de comparadores de internet es que no solo podés introducir y contrastar fechas, destinos o utilizar filtros para descubrir las mejores ofertas, sino que además podés describir cuándo, dónde y cómo te gustaría viajar como si estuvieras en una charla con un amigo.

Desde el informe de Google detallaron que solo debés introducir las referencias que considerás más importantes de algún destino y ciertos detalles de tu vuelo para que el buscador se encargue del resto. Con un prompt como viaje de una semana este invierno a una ciudad con buena comida, solo vuelos directos” o “viaje de esquí de 10 días a un resort de primera clase con nieve fresca”, la IA te mostrará ofertas disponibles que coincidan con tu búsqueda, incluidos destinos que quizás no habías considerado antes.

Esta herramienta revolucionaria tiene como punto fuerte su capacidad para comprender los matices de lo que buscas y, así, identificar los destinos que coinciden. Luego, aprovechará los datos en tiempo real de Google Vuelos para mostrarte rápidamente opciones relevantes y actualizadas de cientos de aerolíneas y sitios de reserva.

Temas Google
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
NotebookLM ahora admite investigaciones profundas, Sheets, Word y apuntes a mano

NotebookLM ahora admite investigaciones profundas, Sheets, Word y apuntes a mano

Cuáles son las herramientas de IA más seguras para los chicos

Cuáles son las herramientas de IA más seguras para los chicos

Sin mover un dedo: Google revoluciona las compras online con la IA que llama directo al local

Sin mover un dedo: Google revoluciona las compras online con la IA que llama directo al local

Google confirmó cuándo lanzará Gemini 3: los puntos clave de la próxima actualización

Google confirmó cuándo lanzará Gemini 3: los puntos clave de la próxima actualización

Lo más popular
La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado
1

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
3

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
4

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
5

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
6

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Más Noticias
X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Comentarios