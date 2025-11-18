Google lanzó su herramienta de IA para buscar vuelos y destinos como si estuvieras charlando con un amigo

Desde el informe de Google detallaron que solo debés introducir las referencias que considerás más importantes de algún destino y ciertos detalles de tu vuelo para que el buscador se encargue del resto. Con un prompt como viaje de una semana este invierno a una ciudad con buena comida, solo vuelos directos” o “viaje de esquí de 10 días a un resort de primera clase con nieve fresca”, la IA te mostrará ofertas disponibles que coincidan con tu búsqueda, incluidos destinos que quizás no habías considerado antes.