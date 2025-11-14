Sin mover un dedo: Google revoluciona las compras online con la IA que llama directo al local

Google dio un paso de gigante en la automatización de las compras. La compañía anunció este jueves, que los usuarios ya pueden encargarle a un agente de inteligencia artificial (IA) que llame por teléfono a negocios cercanos para localizar productos específicos, facilitando por completo procesos ya de por sí sencillos, como lo es comprar por internet.
La nueva herramienta de Google tiene un objetivo claro: que la IA pueda encontrar los productos disponibles cerca. Lo más sorprendente es que lo hace sin la necesidad de que el usuario tenga que interactuar con terceras personas, ahorrando tiempo y simplificando el proceso de búsqueda, un verdadero regalo para el consumidor moderno.
Inteligencia artificial al servicio
El proceso es intuitivo y busca la máxima personalización. Cuando el usuario busca un producto "cerca de mí" en el buscador de Google, se le ofrece la opción "Dejar que Google llame". Al seleccionarla, la plataforma pide más detalles.
Una vez activada la función, el usuario rellena un breve cuestionario que incluye detalles esenciales como el precio que quiere pagar, el color o la marca del producto. Con esa información en mano, la IA toma acción, llamando a los locales cercanos para verificar si tienen el producto, cuánto cuesta y si existe alguna promoción especial vigente.
Respuestas sin siquiera preocuparte
La gran ventaja es la rapidez y la comodidad. El usuario ni siquiera tiene que esperar al teléfono. Google se encarga de sintetizar toda la información y enviarla directamente.
"Le enviaremos un correo electrónico o un mensaje de texto con las respuestas, junto con información sobre el inventario de otros comercios cercanos de nuestro Shopping Graph", añade la compañía como ejemplo en su comunicado.
Planes a futuro
Es importante destacar que esta innovadora función comienza a implementarse hoy solo en Estados Unidos. Por ahora, está disponible para categorías populares como juguetes, salud y belleza y electrónica.
Además, la función se limita por el momento a la búsqueda de productos específicos. Sin embargo, la empresa ya está trabajando para expandir las capacidades de este agente: "en un futuro" los usuarios podrían usarlo para hacer "otras preguntas, como los horarios del local en días festivos", según apuntó un portavoz de Google a EFE. A partir de este jueves, los usuarios en EE. UU. también podían acceder a nuevas funciones de compra con IA, enfocadas en comparar artículos similares y rastrear precios.