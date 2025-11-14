Secciones
SociedadTecnología

Sin mover un dedo: Google revoluciona las compras online con la IA que llama directo al local

Google acaba de presentar un agente de inteligencia artificial que se encarga de hacer las llamadas telefónicas para verificar stock y precios.

Podrás llamar a los locales y pagar desde la IA de Google. Imagen: Google Podrás llamar a los locales y pagar desde la IA de Google. Imagen: Google
Hace 42 Min

Google dio un paso de gigante en la automatización de las compras. La compañía anunció este jueves, que los usuarios ya pueden encargarle a un agente de inteligencia artificial (IA) que llame por teléfono a negocios cercanos para localizar productos específicos, facilitando por completo procesos ya de por sí sencillos, como lo es comprar por internet.

Cómo tener espacio ilimitado en Google Fotos sin pagar demás: dos atajos ocultos para liberar almacenamiento

Cómo tener espacio ilimitado en Google Fotos sin pagar demás: dos atajos ocultos para liberar almacenamiento

La nueva herramienta de Google tiene un objetivo claro: que la IA pueda encontrar los productos disponibles cerca. Lo más sorprendente es que lo hace sin la necesidad de que el usuario tenga que interactuar con terceras personas, ahorrando tiempo y simplificando el proceso de búsqueda, un verdadero regalo para el consumidor moderno.

Inteligencia artificial al servicio

El proceso es intuitivo y busca la máxima personalización. Cuando el usuario busca un producto "cerca de mí" en el buscador de Google, se le ofrece la opción "Dejar que Google llame". Al seleccionarla, la plataforma pide más detalles.

Una vez activada la función, el usuario rellena un breve cuestionario que incluye detalles esenciales como el precio que quiere pagar, el color o la marca del producto. Con esa información en mano, la IA toma acción, llamando a los locales cercanos para verificar si tienen el producto, cuánto cuesta y si existe alguna promoción especial vigente.

Respuestas sin siquiera preocuparte

La gran ventaja es la rapidez y la comodidad. El usuario ni siquiera tiene que esperar al teléfono. Google se encarga de sintetizar toda la información y enviarla directamente.

"Le enviaremos un correo electrónico o un mensaje de texto con las respuestas, junto con información sobre el inventario de otros comercios cercanos de nuestro Shopping Graph", añade la compañía como ejemplo en su comunicado.

Planes a futuro

Es importante destacar que esta innovadora función comienza a implementarse hoy solo en Estados Unidos. Por ahora, está disponible para categorías populares como juguetes, salud y belleza y electrónica.

Además, la función se limita por el momento a la búsqueda de productos específicos. Sin embargo, la empresa ya está trabajando para expandir las capacidades de este agente: "en un futuro" los usuarios podrían usarlo para hacer "otras preguntas, como los horarios del local en días festivos", según apuntó un portavoz de Google a EFE. A partir de este jueves, los usuarios en EE. UU. también podían acceder a nuevas funciones de compra con IA, enfocadas en comparar artículos similares y rastrear precios.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Apple podría compensar con U$S 2000 millones a sus clientes por abuso de mercado

Apple podría compensar con U$S 2000 millones a sus clientes por abuso de mercado

¿Cuándo es el Black Friday 2025 y cómo aprovechar las compras on line?

¿Cuándo es el Black Friday 2025 y cómo aprovechar las compras on line?

¿Qué es Amazon Bazaar?: la nueva app de compras baratas que viene a competir contra Shein y Temu

¿Qué es Amazon Bazaar?: la nueva app de compras baratas que viene a competir contra Shein y Temu

ARCA subasta celulares a precios muy bajos: ¿cómo y cuándo participar?

ARCA subasta celulares a precios muy bajos: ¿cómo y cuándo participar?

Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
5

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
6

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Más Noticias
El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Comentarios