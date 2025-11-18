La feria Devconnect y los shows internacionales convierten a Buenos Aires en tendencia mundial

La capital argentina quedó otra vez en el radar global. En los últimos días miles de visitantes de distintos países aterrizaron en la ciudad, y llenaron las redes sociales con videos y posteos que revelan su asombro por la arquitectura, la noche porteña y la comida. “¿Qué pasa? Ahora todos los extranjeros están enamorados de la Argentina?”, escribió un usuario en X. “¿Por qué de repente mi Twitter (X) está lleno de gente de afuera hablando de Buenos Aires?”, dijo otro. Así otro y otro. El algoritmo captó el interés, y comenzó a inundar las pantallas con recomendaciones gastronómicas, recorridos por barrios porteños y comentarios que celebran la vibra local.
En el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió tal cantidad de visitantes que muchos hoteles quedaron al límite de su capacidad. El furor se sintió en las redes, donde influencers y usuarios extranjeros mostraron momentos de su paso por la ciudad. Una de las responsables de este fenómeno podría ser la llegada de Devconnect, la feria mundial cripto de Ethereum que empezó ayer y concluye el 22 de noviembre. Pero también hubo shows muy convocantes, como los de Oasis y Dua Lipa.
Devconnect, de Ethereum
Devconnect abrió sus puertas en La Rural y convirtió a la capital en uno de los centros tecnológicos más comentados del planeta. La edición 2025 del encuentro llegó con números que sorprenden: más de 14.500 inscripciones y una demanda que superó por completo las previsiones.
Devconnect se originó como un evento anual organizado por la Fundación Ethereum para reunir a la comunidad global del ecosistema Ethereum. Su formato se enfoca en la colaboración a través de encuentros especializados, talleres y hackatones, en lugar de ser una conferencia masiva. Las ediciones anteriores se celebraron en Ámsterdam (2022) y Estambul (2023), Bangkok (2024) y la edición de 2025 marca la primera vez que se celebra en Argentina, específicamente en Buenos Aires.
Es que Devconnect se posicionó como uno de los encuentros más fuertes del ecosistema cripto. En esta edición participan figuras conocidas a nivel global, como Vitalik Buterin, creador de Ethereum, y referentes regionales del sector tecnológico y empresarial. Entre los expositores también están Eduardo Elsztain (Grupo IRSA), Daniel Rabinovich (Mercado Libre) y Santiago Siri (Democracy Earth).
No sólo la tecnología, también Oasis y otros artistas
A ese movimiento se sumó otro factor: la llegada de Oasis, la banda británica que agotó dos fechas en el Monumental el 15 y 16 de noviembre, y añadió energía al clima festivo que atraviesa la ciudad. Antes había pasado por la Ciudad de Buenos Aires, Dua Lipa, quien ofreció los espectáculos del 7 y 8 de noviembre. Incluso ellos mismos fueron a visitar distintos puntos turísticos de la capital, como, por ejemplo el Cementerio de Recoleta, la Bombonera, entre otros. Ello quedó reflejado en registros en las redes.
La combinación de evento tecnológico, shows internacionales y la identidad cultural porteña logró un efecto multiplicador. Buenos Aires quedó inmersa en un nuevo ciclo de visibilidad global que fortalece su imagen como una ciudad vibrante, diversa y lista para recibir al mundo.