La feria Devconnect y los shows internacionales convierten a Buenos Aires en tendencia mundial

La capital argentina quedó otra vez en el radar global. En los últimos días miles de visitantes de distintos países aterrizaron en la ciudad, y llenaron las redes sociales con videos y posteos que revelan su asombro por la arquitectura, la noche porteña y la comida. “¿Qué pasa? Ahora todos los extranjeros están enamorados de la Argentina?”, escribió un usuario en X. “¿Por qué de repente mi Twitter (X) está lleno de gente de afuera hablando de Buenos Aires?”, dijo otro. Así otro y otro. El algoritmo captó el interés, y comenzó a inundar las pantallas con recomendaciones gastronómicas, recorridos por barrios porteños y comentarios que celebran la vibra local.