Conocé la exclusiva mansión que construyen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cómo es y dónde está ubicada

Mientras ultiman los detalles para su casamiento del próximo 5 de diciembre, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan a paso firme con otra pieza clave de su nueva etapa: la casa que compartirán en la Argentina. En el programa Tarde o Temprano, la periodista Fernanda Iglesias difundió imágenes de la obra y los planos arquitectónicos, revelando cómo será la lujosa propiedad donde la cantante y el futbolista planean instalarse cuando estén en el país.