Conocé la exclusiva mansión que construyen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cómo es y dónde está ubicada

Mientras ultiman los detalles para su casamiento del próximo 5 de diciembre, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan a paso firme con otra pieza clave de su nueva etapa: la casa que compartirán en la Argentina. En el programa Tarde o Temprano, la periodista Fernanda Iglesias difundió imágenes de la obra y los planos arquitectónicos, revelando cómo será la lujosa propiedad donde la cantante y el futbolista planean instalarse cuando estén en el país.
El lugar elegido es un barrio cerrado de San Isidro, una zona conocida por su seguridad, privacidad y viviendas de alto valor. Allí se están desarrollando cuatro casas en un mismo conjunto de terrenos, y una de ellas —de casi 800 metros cuadrados— será el nuevo hogar de la pareja. Según trascendió, se trata de una construcción de tres plantas, con múltiples dormitorios en suite y una imponente habitación principal que incluye vestidor y un amplio baño privado.
Un proyecto arquitectónico pensado para el confort y el lujo
Los planos revelan mucho más que simples comodidades. La casa contará con piscina, cava de vinos, sauna seco y sauna húmedo, además de un sector dedicado al bienestar que funcionará como un mini spa personal: camilla de masajes, área de relax y espacios diseñados para tratamientos. Todo bajo una estética moderna que combina amplitud, luz natural y materiales de alta calidad.
Los vecinos que ya observan el avance de la obra aseguran que la propiedad será “impactante”, tanto por su diseño como por su integración con el entorno. La prioridad, señalan, es garantizar un equilibrio entre lujo y privacidad, un aspecto clave para la pareja, acostumbrada a vivir bajo los flashes.
Una fecha simbólica y una nueva etapa
Iglesias también recordó un detalle cargado de significado: la boda se celebrará el 5 de diciembre, la misma fecha en la que Tini lanzó El Cielo, un tema que hablaba del desamor entre ambos. Para la pareja, ese día marcó un quiebre emocional, y ahora lo resignifican al convertirlo en el inicio de una nueva etapa.
Con residencias en Madrid y Miami, Stoessel y De Paul suman ahora una base en la Argentina que promete convertirse en su refugio íntimo. Un hogar a la altura del presente consolidado que comparten y de los grandes proyectos que tienen por delante.