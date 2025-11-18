Secciones
EspectáculosFamosos

Conocé la exclusiva mansión que construyen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cómo es y dónde está ubicada

Con más de 800 metros cuadrados, spa, piscina y múltiples espacios de lujo, el proyecto promete convertirse en el refugio privado de la pareja tras su boda del 5 de diciembre.

Conocé la exclusiva mansión que construyen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cómo es y dónde está ubicada Conocé la exclusiva mansión que construyen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cómo es y dónde está ubicada
Hace 1 Hs

Mientras ultiman los detalles para su casamiento del próximo 5 de diciembre, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan a paso firme con otra pieza clave de su nueva etapa: la casa que compartirán en la Argentina. En el programa Tarde o Temprano, la periodista Fernanda Iglesias difundió imágenes de la obra y los planos arquitectónicos, revelando cómo será la lujosa propiedad donde la cantante y el futbolista planean instalarse cuando estén en el país.

El lugar elegido es un barrio cerrado de San Isidro, una zona conocida por su seguridad, privacidad y viviendas de alto valor. Allí se están desarrollando cuatro casas en un mismo conjunto de terrenos, y una de ellas —de casi 800 metros cuadrados— será el nuevo hogar de la pareja. Según trascendió, se trata de una construcción de tres plantas, con múltiples dormitorios en suite y una imponente habitación principal que incluye vestidor y un amplio baño privado.

Conocé la exclusiva mansión que construyen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cómo es y dónde está ubicada

Un proyecto arquitectónico pensado para el confort y el lujo

Los planos revelan mucho más que simples comodidades. La casa contará con piscina, cava de vinos, sauna seco y sauna húmedo, además de un sector dedicado al bienestar que funcionará como un mini spa personal: camilla de masajes, área de relax y espacios diseñados para tratamientos. Todo bajo una estética moderna que combina amplitud, luz natural y materiales de alta calidad.

Los vecinos que ya observan el avance de la obra aseguran que la propiedad será “impactante”, tanto por su diseño como por su integración con el entorno. La prioridad, señalan, es garantizar un equilibrio entre lujo y privacidad, un aspecto clave para la pareja, acostumbrada a vivir bajo los flashes.

Una fecha simbólica y una nueva etapa

Iglesias también recordó un detalle cargado de significado: la boda se celebrará el 5 de diciembre, la misma fecha en la que Tini lanzó El Cielo, un tema que hablaba del desamor entre ambos. Para la pareja, ese día marcó un quiebre emocional, y ahora lo resignifican al convertirlo en el inicio de una nueva etapa.

Con residencias en Madrid y Miami, Stoessel y De Paul suman ahora una base en la Argentina que promete convertirse en su refugio íntimo. Un hogar a la altura del presente consolidado que comparten y de los grandes proyectos que tienen por delante.

Temas Rodrigo De PaulTini Stoessel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado
1

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
3

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
4

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
5

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
6

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Más Noticias
X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Comentarios