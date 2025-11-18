Secciones
¡Adiós, malos olores! El truco casero y barato para perfumar el baño

Aprendé a preparar un desodorante de ambiente de larga duración con ingredientes que seguro tenés en casa y olvidate de los aerosoles comerciales.

¡Adiós, malos olores! El truco casero y barato para perfumar el baño
Hace 1 Hs

El baño es, sin duda, la zona del hogar donde la frescura puede desvanecerse más rápido. Dado que suelen ser cuartos pequeños y a menudo con ventilación limitada, la acumulación de olores desagradables es un problema común. Las causas son variadas: pueden ir desde inconvenientes en la ventilación y suciedad en los desagües, hasta fallos en el sellado de tuberías, falta de agua en el sifón del inodoro, o la inevitable presencia de humedad y moho.

Pero mantener un ambiente agradable y con un aroma constante no tiene por qué ser complicado ni costoso. Existe un truco natural, económico y sumamente fácil de preparar que te permitirá aromatizar tu baño de manera efectiva utilizando solo dos ingredientes que probablemente ya tenés.

Ingredientes 

La lista es corta y accesible, enfocada en aprovechar las propiedades absorbentes del arroz y los potentes aromas de los aceites esenciales:

- Media taza de arroz.

- Un aceite esencial de tu preferencia: podés elegir entre opciones populares como lavanda, limón, rosas, coco o vainilla, según el aroma que más te guste.

Paso a Paso

- Elegí el recipiente: buscá un frasco de vidrio, idealmente uno reutilizado de conservas o mermelada. Es crucial que sea de vidrio, ya que este material es neutro y no altera la composición de los aceites esenciales. Evitá los envases plásticos, porque pueden degradar el aceite y reducir la calidad del aroma con el tiempo.

- Prepará la base: llená el recipiente de vidrio hasta la mitad con el arroz. El arroz tiene la función esencial de actuar como una base que retiene la fragancia y la libera de forma lenta y gradual en el ambiente.

- Añadí la esencia: agregá entre 10 y 20 gotas del aceite esencial que elegiste. Recordá que la cantidad que uses definirá directamente la intensidad y la duración del perfume que obtengas.

- Mezclá: cerrá el frasco y agitalo suavemente durante unos segundos. Esto ayudará a que el aceite se distribuya de manera uniforme sobre todos los granos de arroz.

Modo de uso

Una vez listo, el modo de uso es muy simple:

- Ubicación: dejá el frasco abierto en el baño para que el aroma se libere continuamente.

- Ajuste de Intensidad: si preferís un olor más sutil o suave, podés mantener el recipiente semiabierto o cubrir la boca del frasco con un trozo de tela ligera.

- Reactivación: mezclá el contenido ocasionalmente, agitando un poco el frasco, para ayudar a reactivar la fragancia.

- Mantenimiento: cuando notes que el perfume ya no es tan intenso, simplemente añadí unas gotas más de aceite esencial al arroz.

Tip extra: este desodorante casero es tan versátil que podés preparar varios recipientes y distribuirlos en otros ambientes de tu casa, como la sala, la cocina o las habitaciones, manteniendo un aroma agradable en todo el hogar.

