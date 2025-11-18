Más luces, menos ruidos: la importancia de utilizar pirotecnia insonora para las fiestas

Se acerca el fin de año y con él llegan los cierres, balances y despedidas del 2025. Navidad y Año Nuevo son dos de las celebraciones más convocantes de esta época, pero no las únicas en que se utiliza la pirotecnia. Por eso la Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició una año más la campaña “Más luces, menos ruidos” que busca cambiar el modo en que se usa la pirotecnia.