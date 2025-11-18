Más luces, menos ruidos: la importancia de utilizar pirotecnia insonora para las fiestas

Se acerca el fin de año y con él llegan los cierres, balances y despedidas del 2025. Navidad y Año Nuevo son dos de las celebraciones más convocantes de esta época, pero no las únicas en que se utiliza la pirotecnia. Por eso la Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició una año más la campaña “Más luces, menos ruidos” que busca cambiar el modo en que se usa la pirotecnia.
Como parte de la campaña, la Casa Azul del Municipio se encargó de preparar un cronograma que se extenderá hasta diciembre. El objetivo de la iniciativa es generar conciencia sobre los efectos nocivos de la pirotecnia ruidosa en personas con autismo, bebés, animales de compañía y adultos mayores.
Pirotecnia ruidosa: concientización antes de las fiestas
El lanzamiento de la campaña será este martes 18 a las 16 en la plaza Libertad de Alberdi y Las Piedras. La programación incluirá shows, intervenciones y ferias.
18 de noviembre. A las 16 - Plaza Libertad, Casa Azul | Lanzamiento Oficial: Feria, exposición, stands inclusivos y show inclusivo.
26 de noviembre. De 9 a 13 - Plaza San Martín | Stands informativos y actividades didácticas.
29 de noviembre. De 9 a 13 - Peatonal de calle Mendoza | Stands informativos y juegos sensoriales.
3 de diciembre. De 9 a 13 - Plaza Belgrano | Acto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
5 de diciembre. De 16 a 19 - Parque Provincial | Stands informativos y juegos inclusivos.
11 de diciembre. De 17 a 20 - Plaza Urquiza | Actividades sensoriales y talleres navideños.
13 de diciembre. De 9 a 13 - Peatonal de calle Mendoza | Stand informativo y difusión de campaña.
16 de diciembre. De 17 a 20 - Peatonal de calle Mendoza | Actividades recreativas y juegos adaptados.
19 de diciembre. De 17 a 20 - Parque Avellaneda | Stands informativos y juegos inclusivos.
22 de diciembre. De 18 a 21 - Plaza Independencia | Cierre de campaña.
La potencia de la explosión de la pirotecnia y sus consecuencias sobre la salud
La Facultad de Ciencias Exactas, Ingenería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario publicó un artículo respecto al uso de pirotecnia sonora. “El oído está provisto en forma natural de un mecanismo protector que reduce la transmisión de los sonidos más intensos hacia las delicadas células del oído interno, pero actúa recién después de unos diez centésimos de segundo, por lo cual es ineficaz frente al ruido de los petardos, cuya duración de explosión puede ser tan pequeña como un centésimo de segundo.
Esto significa que sonidos de hasta 160 decibeles llegan casi inalterados al oído interno, sacudiendo violentamente las delicadas células ciliadas, responsables directas de la percepción del sonido. Como efectos se pueden producir acúfenos o tinnitus, zumbidos que se perciben dentro del oído en ausencia de sonidos externos.