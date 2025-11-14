Secciones
SociedadActualidad

Estudiantes con SUBEM deberán actualizar la tarjeta para no perder los viajes gratis

La Secretaría de Movilidad Urbana implementó un nuevo sistema que podrá usarse con las mismas tarjetas, pero habrá que hacer una validación antes.

Los beneficiarios deberán actualizar su tarjeta SUBEM para gozar de los pasajes gratuitos hasta el fin del ciclo lectivo. Los beneficiarios deberán actualizar su tarjeta SUBEM para gozar de los pasajes gratuitos hasta el fin del ciclo lectivo.
Hace 41 Min

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció que los estudiantes deberán actualizar sus tarjetas SUBEM para no perder sus beneficios. El secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, manifestó que se trata de un procedimiento obligatorio pero fácil de hacer y que de él dependerá poder seguir utilizando los pasajes gratuitos.

“Lo más fácil ha sido siempre darle plata a cinco pícaros que manejan el transporte en Tucumán”, criticó Berarducci

“Lo más fácil ha sido siempre darle plata a cinco pícaros que manejan el transporte en Tucumán”, criticó Berarducci

El trámite deberá ser hecho con la tarjeta física por los alumnos de todos los niveles educativos. La medida también alcanza a los estudiantes de otras ciudades que cuentan con el Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior. Se podrá realizar a bordo de los mismos colectivos gracias a la nueva herramienta “Atributo a Bordo”.

El subdirector de la secretaría, José María Molina, indicó que se trata de una actualización impulsada desde Nación. Aunque no hay fecha confirmada desde la actualización, esperan que se informe pronto. Mientras tanto, sugieren hacer el trámite cuanto antes.

Cómo actualizar la SUBEM de estudiantes

Los tres métodos que están disponibles para poder realizar esta actualización, paso a paso, son los siguientes:

1. En el colectivo (Atributo a Bordo)

- Avisale al chofer que querés actualizar tu tarjeta.

- Apoyala en el validador (donde pagás el pasaje) y listo.

2. En una Terminal Automática SUBE (TAS)

- Apoyá la tarjeta unos segundos hasta que el equipo te indique retirarla.

- Las TAS disponibles en San Miguel de Tucumán están ubicadas en las siguientes direcciones: Adolfo de la vega 550, San Lorenzo 1270, 9 de Julio 598 y Brígido Terán 250.

3. Desde la app SUBE (celulares Android con NFC)

- Entrá en la app, tocá “Acreditá y consultá saldo” y luego “Ver saldo” y apoyá la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que aparezca el mensaje de actualización.

“A partir de una nueva actualización del sistema SUBE, se está solicitando en todas las jurisdicciones que se informe de esta situación. Todos aquellos que son beneficiarios del SUBEM o del Boleto Educativo Gratuito del Interior deben actualizar su tarjeta”, indicó Nieva.

El alumno solo deberá avisarle al chofer que necesita validar la tarjeta. El conductor oprimirá una tecla, se apoya la tarjeta en la máquina validadora y quedará habilitada para poder seguir viajando gratis. En caso de no hacerlo, se empezarán a descontar viajes del saldo de la tarjeta y, en caso de no tener, no se podrá hacer el viaje.

La actualización puede hacerse en cualquier momento y en todas las líneas urbanas de la capital, desde la 1 hasta la 19, que circulan dentro de la jurisdicción de San Miguel de Tucumán. “El trámite se hace en segundos y permite que el alumno siga gozando del beneficio”, subrayó Nieva.

Además, los estudiantes pueden realizar la actualización en la Unidad de Gestión habilitada por la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, de 8 a 18.

Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
5

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
6

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Más Noticias
El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios