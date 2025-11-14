Estudiantes con SUBEM deberán actualizar la tarjeta para no perder los viajes gratis

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció que los estudiantes deberán actualizar sus tarjetas SUBEM para no perder sus beneficios. El secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, manifestó que se trata de un procedimiento obligatorio pero fácil de hacer y que de él dependerá poder seguir utilizando los pasajes gratuitos.
El trámite deberá ser hecho con la tarjeta física por los alumnos de todos los niveles educativos. La medida también alcanza a los estudiantes de otras ciudades que cuentan con el Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior. Se podrá realizar a bordo de los mismos colectivos gracias a la nueva herramienta “Atributo a Bordo”.
El subdirector de la secretaría, José María Molina, indicó que se trata de una actualización impulsada desde Nación. Aunque no hay fecha confirmada desde la actualización, esperan que se informe pronto. Mientras tanto, sugieren hacer el trámite cuanto antes.
Cómo actualizar la SUBEM de estudiantes
Los tres métodos que están disponibles para poder realizar esta actualización, paso a paso, son los siguientes:
1. En el colectivo (Atributo a Bordo)
- Avisale al chofer que querés actualizar tu tarjeta.
- Apoyala en el validador (donde pagás el pasaje) y listo.
2. En una Terminal Automática SUBE (TAS)
- Apoyá la tarjeta unos segundos hasta que el equipo te indique retirarla.
- Las TAS disponibles en San Miguel de Tucumán están ubicadas en las siguientes direcciones: Adolfo de la vega 550, San Lorenzo 1270, 9 de Julio 598 y Brígido Terán 250.
3. Desde la app SUBE (celulares Android con NFC)
- Entrá en la app, tocá “Acreditá y consultá saldo” y luego “Ver saldo” y apoyá la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que aparezca el mensaje de actualización.
“A partir de una nueva actualización del sistema SUBE, se está solicitando en todas las jurisdicciones que se informe de esta situación. Todos aquellos que son beneficiarios del SUBEM o del Boleto Educativo Gratuito del Interior deben actualizar su tarjeta”, indicó Nieva.
El alumno solo deberá avisarle al chofer que necesita validar la tarjeta. El conductor oprimirá una tecla, se apoya la tarjeta en la máquina validadora y quedará habilitada para poder seguir viajando gratis. En caso de no hacerlo, se empezarán a descontar viajes del saldo de la tarjeta y, en caso de no tener, no se podrá hacer el viaje.
La actualización puede hacerse en cualquier momento y en todas las líneas urbanas de la capital, desde la 1 hasta la 19, que circulan dentro de la jurisdicción de San Miguel de Tucumán. “El trámite se hace en segundos y permite que el alumno siga gozando del beneficio”, subrayó Nieva.
Además, los estudiantes pueden realizar la actualización en la Unidad de Gestión habilitada por la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, de 8 a 18.