Playoffs del Clausura 2025: así quedaron los cruces rumbo al título y la plaza a la Libertadores

La fase regular del Clausura 2025 llegó a su fin y dejó definidos los 16 clasificados que pelearán por el título bajo un formato de eliminación directa. Boca y Rosario Central terminaron como líderes de sus zonas, mientras que Talleres y Estudiantes se metieron por la ventana. Cómo fueron las posiciones, cuáles son los cruces y qué se juega cada equipo.

El trofeo del Clausura 2025. El trofeo del Clausura 2025.
Hace 2 Hs

El Clausura 2025 completó su fase regular y abrió paso al cuadro definitivo: los playoffs que coronarán al campeón del certamen y otorgarán un boleto directo a la Copa Libertadores 2026. Con dos zonas de ocho equipos cada una, el cierre dejó clasificaciones ajustadas, sorpresas y cruces de alto voltaje.

Así se jugarán los playoffs

Las instancias de octavos, cuartos y semifinales se disputarán a partido único, siempre en la cancha del mejor ubicado durante la fase regular. En caso de empate, habrá alargue y, de persistir, penales. Así son los cruces por los octavos de final:

1A vs. 8B: Boca vs. Talleres

4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors

2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre

3A vs. 6B: Racing vs. River

1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes (LP)

4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo

2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia (LP)

3B vs. 6A: Riestra vs. Barracas Central

Fechas clave del tramo final

  • Octavos de final: fin de semana del 23 de noviembre.
  • Cuartos de final: fin de semana del 30 de noviembre.
  • Semifinales: fin de semana del 7 de diciembre.
  • Final: sábado 13 de diciembre, en el estadio Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

El partido de Lanús por octavos se reprogramará para el miércoles siguiente, debido a que el equipo granate jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el sábado previo en Asunción.

La final y lo que se juega

El título del Clausura 2025 se definirá en un partido único en Santiago del Estero, y tendrá un condimento especial: habrá público de ambos finalistas.

El campeón obtendrá dos premios mayores: Clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y un lugar en la final del Trofeo de Campeones, que se disputará el 20 de diciembre en San Nicolás ante Platense, campeón del Apertura.

Con cuadros confirmados, calendario definido y duelos que prometen alto voltaje, el Clausura 2025 entra en su etapa más intensa. Ahora sí: comienza el mano a mano por la gloria.

