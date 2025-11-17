“La gente tiene derecho a ilusionarse”: la sentida reflexión de Claudio Úbeda tras el triunfo de Boca ante Tigre

Boca atraviesa su mejor momento en meses y Claudio Úbeda lo reconoce. La victoria por 2-0 frente a Tigre aseguró el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura y mantuvo la racha positiva que revitalizó al equipo. Tras el partido, "Sifón" habló largo y tendido sobre el crecimiento futbolístico, el ánimo del plantel y la ilusión que volvió a encenderse en la Bombonera.
“El equipo viene creciendo desde hace seis o siete fechas, ha venido evolucionando”, expresó el entrenador al abrir su análisis. Para Úbeda, ese crecimiento se nota en la lectura de los partidos. “Sabemos cuándo podemos jugar, atacar, tomar riesgos y cuándo debemos ser precavidos y defendernos, porque la premisa es ser inteligentes en cada etapa del partido”, remarcó.
Sobre el planteo de Tigre, destacó cómo Boca resolvió un duelo incómodo. “El equipo va teniendo madurez, va sabiendo cómo lleva los partidos, cómo protegernos para no quedar expuestos. Tigre juega a los dos 9 para dejarnos mal parados y lo solucionamos bien”, explicó.
La influencia de Paredes
Úbeda dedicó un momento especial para hablar de la cohesión del plantel y del rol de Leandro Paredes, cuyo impacto en la convivencia y en la competencia interna fue decisivo. “Se percibe una comunión entre todos los jugadores que es linda. Se juntan los miércoles después del doble turno en la casa de Lea a comer asado y eso hace bien, estamos contentos”, contó el DT.
Días atrás, el capitán había comparado su relación con Úbeda con la que mantiene con Lionel Scaloni. Consultado por ese comentario, "Sifón" no lo esquivó. “Obviamente que es un privilegio para mí que hable de esa manera”, valoró. Y, enseguida, profundizó sobre la importancia del mediocampista. “No hace otra cosa que inyectar optimismo, personalidad, ganas de ganar permanentemente y ser competitivo. Es muy valorable”, destacó.
Con el liderazgo asegurado, Boca jugará todos sus partidos de playoff en La Bombonera. Úbeda entiende lo que eso significa. “Es súper importante jugar de local estos partidos, no hace falta decirlo. Mirar el estadio cada vez que jugamos de local y la importancia que tiene el público para todos nosotros… nos pone contentos definir gran parte de los partidos si avanzamos en casa y da un plus”, analizó.
El entrenador también habló del clima que se generó en las tribunas después de la victoria ante River, la clasificación a la Libertadores y la recuperación del buen juego. “Le permitimos ilusionarse a la gente y está bien cuando el equipo muestra crecimiento, evolución, ganás, clasificás primero, entrás a la Copa Libertadores… La ilusión del hincha es válida y hermosa. La manera en que nos acompaña nos ayuda mucho”, expresó.
En cuanto a su relación con el público, eligió mantener una postura prudente. “No sé si el hincha me mira de otra manera, queda a criterio de la gente. Me dedico a lo que tenemos que hacer día a día”, aclaró.
La reaparición de Edinson Cavani fue otro punto alto del triunfo. El uruguayo volvió después de siete partidos y marcó de penal. “'Edi' viene acelerando las últimas dos semanas su puesta a punto. Cuando lo tengamos que hacer quizás no sea un tiempo prolongado, pero sí los beneficios que te da un jugador de su jerarquía”, explicó Úbeda.
Además, adelantó que tanto Rodrigo Battaglia como Alan Velasco están cerca de regresar. “Mientras más herramientas tengamos para potenciar el plantel, mejor, y tendré el problema de decidir quién tiene que jugar”, dijo entre risas.
Boca conocerá esta noche a su rival de octavos: por ahora sería Sarmiento, pero si Gimnasia vence a Platense, el cruce cambiaría a Talleres. El partido será en la Bombonera el próximo fin de semana, otro escenario donde "Sifón" espera sostener el envión.
“Ganar cuatro partidos seguidos no es producto de la casualidad, sino de una mejora continua”, cerró el DT, convencido de que su Boca está listo para más.