Roll de chocolate Brazo de Reina: el mejor postre para Navidad

Un plato dulce que además de decorar la mesa, rinde para varias porciones.

Hace 2 Hs

La influencer Lorena Salinas de Craving Journals compartió una de sus recetas favoritas para Navidad. Se trata del Brazo de Reina, un roll de pionono de chocolate que lleva básicamente dos ingredientes. Para coronar el postre, se recubre con una lluvia de praliné de almendras crocantes y frutos rojos que le dan su apariencia característica.

Postre helado de chocolate y café: una receta fácil y deliciosa sin cocción

Postre helado de chocolate y café: una receta fácil y deliciosa sin cocción

Aunque se trata de una receta que lleva algo de tiempo, es un plato perfecto para reservar para las ocasiones especiales. Se necesitan diferentes ingredientes para preparar el roll, el relleno y el praliné. Eso sin contar el azúcar impalpable, los frutos rojos y algunas hojas de menta que llevan el decorado.

Ingredientes para el roll de chocolate navideño

Para el roll:

90 gramos de harina sip olivos de hornear

30 gramos de cacao en polvo

1 cucharadita de polvos de hornear

½ cucharadita de sal

4 huevos a temperatura ambiente

150 gramos de azúcar granualda

50 gramos de manteca sin sal derretida

Para el relleno:

500 mililitros de crema de leche

5 cucharadas de cacao en polvo

60 gramos de azúcar impalpable

Para el praliné:

80 gramos de almendras

80 gramos de azúcar

Para decorar:

Azúcar impalpable

Frutos rojos

1. Mezclá la harina con el cacao, los polvos de hornear y la sal y reservá.

2. Prepará una bandeja de horno de 40 centímetros por 30 centímetros y poné papel de cocina antiadherente en la base. Pegar en su lugar con un poco de aceite vegetal o manteca derretida. Luego, fritá más aceite encima y enhariná. Retirá el exceso dando golpecitos.

3. Batí los huevos y el azúcar con batidora eléctrica hasta que se ponga clara, esponjosa y puedas hacer un dibujo con un chorrito sobre la mezcla y se mantenga unos tres segundos antes de desaparecer.

4. Agregá la mitad de la mezcla de harina con cacao a través de un colador. Incorporá todo con una espátula con movimientos envolventes. Repetí con la otra mitad de la mezcla.

5. Agregá la manteca derretida e incorporar también con movimientos envolventes. Verté la mezcla sobre la bandeja y esparcí sobre el papel usando una espátula. La mezcla no debe llegar a las partes donde no hay papel.

6. Llevá a un horno precalentado a 180 °C y hornear entre 15 y 20 minutos o hasta que la masa regrese a su lugar cuando la toques con tu dedo.

7. Despegar el papel de la bandeja apenas salga del horno con cuidado. Si se expandió más allá del papel y se pegó a la bandeja, podés cortarla con un cuchillo. Dale la vuelta a la masa sobre una rejilla para enfriar y despegar el papel rápidamente. Enrollá la masa dejando hacia afuera la parte que estuvo en contacto con la bandeja. Dejá que se engríe por completo enrrollado.

Relleno para el roll de chocolate navideño

1. En un recipiente limpio, batí la crema con el cacao en polvo y el azúcar hasta que espese y se vea espumosa.

2. Desenrrollá la masa y esparcí el relleno dejando un par de centímetros sin cubrir en los bordes. Enrrollá con cuidado sin presionar mucho y cubrilo con el resto de la crema antes de esparcir.

3. Usá un tenedor para darle textura de tronco de punta a punta. Refrigerá por lo menos por dos horas.

Praliné de almendras

1. Para el caramelo, espolvoreá una capa fina del azúcar sobre una sartén. Asegurate que la sartén esté súper limpia, si tiene impurezas o grasas va a cristalizar el caramelo. Te va a ayudar si la sartén es de color claro para que veas cómo se transforma el color. Poné la sartén a fuego medio.

2. Cuando veas que el azúcar se empieza a derretir por los bordes y en otras zonas de la sartén, bajá el fuego a medio-bajo y espolvoreá más azúcar en esos lugares donde está derretida el azúcar. En ningún momento uses un utensilio para mezclar. Si necesitás mezclar, hacelo moviendo la sartén por el mango.

3. Se va a seguir derritiendo el caramelo. Controlá el calor para que no se te queme y si necesitás mezclar hazlo moviendo la sartén por el mango.

4. Una vez derretido y dorado, agregá tus nueces, mezclá rápidamente con una espátula y pasá el praliné a un mat de silicona o bandeja aceitada.

5. Dejá que se enfríe por completo y picalo o procesalo.

6. Para decorar, cortá las puntas y transferí el postre al plato de presentación. Espolvoreá con el praliné de almendras . Terminá con frutos rojos y hojas de menta. Espolvoreá con azúcar en polvo.

