Roll de chocolate Brazo de Reina: el mejor postre para Navidad

7. Despegar el papel de la bandeja apenas salga del horno con cuidado. Si se expandió más allá del papel y se pegó a la bandeja, podés cortarla con un cuchillo. Dale la vuelta a la masa sobre una rejilla para enfriar y despegar el papel rápidamente. Enrollá la masa dejando hacia afuera la parte que estuvo en contacto con la bandeja. Dejá que se engríe por completo enrrollado.