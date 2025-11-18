¿Tenés una falda clásica de los 2000?: esta es la tendencia de 2026 que trajo Rosalía para combinarla

¿Qué tiene de especial la manera en que Rosalía usó la falda clásica?

A diferencia de los años 2.000 años en donde la moda Y2K llevaba a combinar este tipo de blusas con pantalones a la cadera, o bien minifaldas, la intérprete de Bizcochito, impregnó de formalidad a esta prenda con una falda recta a tono ―un arma muy poderosa que todas las oficinistas conocen bien―. También se valió de otro elemento clásico en su calzado, con un par de zapatos pumps puntiagudos firmados por Prada, que sin duda, le dieron una mirada más peligrosa y sensual a look.