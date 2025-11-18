Secciones
¿Tenés una falda clásica de los 2000?: esta es la tendencia de 2026 que trajo Rosalía para combinarla

A diferencia de los años 2.000 años en donde la moda Y2K llevaba a combinar este tipo de blusas con pantalones a la cadera, Rosalía le dio un giro.

Hace 1 Hs

Rosalía, según la interpretación de Vogue Latinoamérica, dio una clase de cómo combinar una falda clásica con zapatos para actualizarla acorde a las tendencias que se vienen. En la presentación de su nuevo disco Lux en un programa de la televisión española, La Revuelta, usó un look elegante, sobrio y casual.

El ítem que protagonizó el outfit fue una falda recta con zapatos pumps. Además, esta consistió en una blusa de seda drapeada y fluida, con escote halter y rosario incluido, en color negro. Se trata de un diseño de archivo de 2003 de Alexander McQueen.

¿Qué tiene de especial la manera en que Rosalía usó la falda clásica?

A diferencia de los años 2.000 años en donde la moda Y2K llevaba a combinar este tipo de blusas con pantalones a la cadera, o bien minifaldas, la intérprete de Bizcochito, impregnó de formalidad a esta prenda con una falda recta a tono ―un arma muy poderosa que todas las oficinistas conocen bien―. También se valió de otro elemento clásico en su calzado, con un par de zapatos pumps puntiagudos firmados por Prada, que sin duda, le dieron una mirada más peligrosa y sensual a look.

En cuanto al departamento de belleza, Rosalía dejó su largo cabello con efecto halo suelto, dejándolo ondear por detrás de su espalda. El maquillaje fue mínimo, con solo labial rosado en los labios.

¿Cuáles son los vestidos en tendencia?

-Vestidos satinados

-Vestidos lenceros

-Vestidos con hombreras

-Vestidos de cuero

-Vestidos midi

-Vestidos con flecos

-Vestidos polka dots

-Vestidos de cuello alto

-Vestidos ladylike

