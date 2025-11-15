Colapinto se ilusiona con un GP en Argentina y aviva el sueño del regreso de la Fórmula 1

Aunque la ilusión es grande, el regreso dependerá de un proceso complejo. Desde hace meses existen negociaciones para que Buenos Aires retorne al calendario, con la mira puesta en 2027, año en que el autódromo Oscar y Juan Gálvez tiene previsto recibir también al MotoGP. Para lograrlo, está en marcha un ambicioso plan de remodelación que incluye cambios sustanciales en el trazado. Esos ajustes, sin embargo, despertaron dudas en Colapinto, que conoce bien el circuito histórico. “Vi algunas imágenes y no me convencen del todo. Me da la sensación de que quedó más parecido a un circuito de motos que a uno para Fórmula. Tendrán sus razones, pero mientras la Fórmula 1 vuelva a Argentina, no importa en qué pista corramos”, expresó.