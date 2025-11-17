El guiño de Williams a Franco Colapinto: el video que emocionó a los fans en la previa del Gran Premio de Las Vegas

La relación entre Franco Colapinto y Williams sigue dejando huella, aun después del salto del argentino a Alpine. En la previa del Gran Premio de Brasil, la escudería británica volvió a mencionarlo en sus redes sociales con un gesto que no pasó desapercibido para los fanáticos del automovilismo.
Williams publicó un breve video en el que se ve a Colapinto caminando por el paddock de Interlagos junto a Alex Albon, con quien compartió equipo a lo largo de su proceso de adaptación a la Fórmula 1. “Poniéndose al día con viejos amigos”, escribió el equipo en su cuenta de X, acompañando una secuencia en la que ambos aparecen conversando y sonriendo mientras recorren el sector interno del circuito brasileño.
Catching up with old friends ð pic.twitter.com/6sDFkP4oG1— Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 16, 2025
El gesto refuerza el vínculo que se generó entre el argentino y la estructura británica, incluso cuando ya fue confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2026. De hecho, Williams había felicitado públicamente a Colapinto tras su anuncio, con una foto suya junto a Carlos Sainz y un mensaje que dejó entrever que esperan volver a enfrentarlo en pista: “Felicidades, Franco. Looking forward to more battles on track in 2026”.
Mientras tanto, Colapinto ya piensa en su próxima cita con Alpine: el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas. La actividad en el circuito callejero de The Strip comenzará entre la noche del jueves 20 y la madrugada del viernes 21 de noviembre, con las dos primeras prácticas y la clasificación para la Sprint. La carrera principal será el domingo 23, a la 1 de la madrugada.
El trazado norteamericano, uno de los más veloces del calendario, cuenta con 17 curvas, dos zonas de DRS y un sector largo sobre la icónica avenida que permite superar los 340 km/h. Será el escenario donde el piloto argentino volverá a subirse al auto para cerrar un fin de semana clave antes de poner la mente en 2026.