Secciones
DeportesMotores

El guiño de Williams a Franco Colapinto: el video que emocionó a los fans en la previa del Gran Premio de Las Vegas

La escudería británica mostró un breve clip del argentino junto a Alex Albon en el paddock de Interlagos, un gesto que reavivó el vínculo con el argentino mientras se concentra en su próxima presentación con Alpine.

RECUERDOS. Albon y Colapinto, distendidos en el paddock de Interlagos durante el fin de semana del GP de Brasil. RECUERDOS. Albon y Colapinto, distendidos en el paddock de Interlagos durante el fin de semana del GP de Brasil.
Hace 2 Hs

La relación entre Franco Colapinto y Williams sigue dejando huella, aun después del salto del argentino a Alpine. En la previa del Gran Premio de Brasil, la escudería británica volvió a mencionarlo en sus redes sociales con un gesto que no pasó desapercibido para los fanáticos del automovilismo.

Williams publicó un breve video en el que se ve a Colapinto caminando por el paddock de Interlagos junto a Alex Albon, con quien compartió equipo a lo largo de su proceso de adaptación a la Fórmula 1. “Poniéndose al día con viejos amigos”, escribió el equipo en su cuenta de X, acompañando una secuencia en la que ambos aparecen conversando y sonriendo mientras recorren el sector interno del circuito brasileño.

El gesto refuerza el vínculo que se generó entre el argentino y la estructura británica, incluso cuando ya fue confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2026. De hecho, Williams había felicitado públicamente a Colapinto tras su anuncio, con una foto suya junto a Carlos Sainz y un mensaje que dejó entrever que esperan volver a enfrentarlo en pista: “Felicidades, Franco. Looking forward to more battles on track in 2026”.

Mientras tanto, Colapinto ya piensa en su próxima cita con Alpine: el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas. La actividad en el circuito callejero de The Strip comenzará entre la noche del jueves 20 y la madrugada del viernes 21 de noviembre, con las dos primeras prácticas y la clasificación para la Sprint. La carrera principal será el domingo 23, a la 1 de la madrugada.

El trazado norteamericano, uno de los más veloces del calendario, cuenta con 17 curvas, dos zonas de DRS y un sector largo sobre la icónica avenida que permite superar los 340 km/h. Será el escenario donde el piloto argentino volverá a subirse al auto para cerrar un fin de semana clave antes de poner la mente en 2026.

Temas BrasilLas VegasFórmula 1Franco ColapintoAlex AlbonWilliams RacingAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alpine quiere ver el verdadero potencial de Franco Colapinto y le prepara un auto renovado para 2026

Alpine quiere ver el verdadero potencial de Franco Colapinto y le prepara un auto renovado para 2026

Franco Colapinto apuntó contra otro piloto de Fórmula 1 y encendió la polémica tras el GP de Brasil

Franco Colapinto apuntó contra otro piloto de Fórmula 1 y encendió la polémica tras el GP de Brasil

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
3

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
“No te lo voy a permitir”: el fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista tras el empate de River ante Vélez

“No te lo voy a permitir”: el fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista tras el empate de River ante Vélez

¿Cuáles son los criterios para ser cabeza de serie en un Mundial de Rugby y por qué Los Pumas ya lo aseguraron para Australia 2027?

¿Cuáles son los criterios para ser cabeza de serie en un Mundial de Rugby y por qué Los Pumas ya lo aseguraron para Australia 2027?

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Comentarios