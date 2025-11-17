El guiño de Williams a Franco Colapinto: el video que emocionó a los fans en la previa del Gran Premio de Las Vegas

Mientras tanto, Colapinto ya piensa en su próxima cita con Alpine: el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas. La actividad en el circuito callejero de The Strip comenzará entre la noche del jueves 20 y la madrugada del viernes 21 de noviembre, con las dos primeras prácticas y la clasificación para la Sprint. La carrera principal será el domingo 23, a la 1 de la madrugada.