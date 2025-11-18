Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

“Actuación absurda”

Arnaldo Ahumada, defensor de Ansonnaud y de las empresas vinculadas, dijo que su defendido no debe “absolutamente nada” porque todas sus obligaciones personales y las de sus empresas están cubiertas bajo un plan de pago de moratoria y blanqueo. “Y todas se están cumpliendo a rajatabla con la anuencia fiscal y la anuencia de la ARCA”, declaró el letrado, enfatizando el cumplimiento riguroso de los planes de pago que llevan tres años en ejecución. El abogado calificó la actuación del Estado como “absurda” y “escandalosa”, especialmente porque el Ministerio Público Fiscal ha continuado recibiendo los pagos del plan de moratoria incluso después de iniciar la causa por asociación ilícita. “Me hace ruido que un Ministerio Público Fiscal armado durante un gobierno supuestamente progresista como ha sido el gobierno del kirchnerismo ahora persiga a los empresarios nacionales”, añadió.