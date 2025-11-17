Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Según la defensa, la nueva imputación por asociación ilícita surge de manera “sorpresivamente inaudita por lo escandalosa” , sobre todo porque el propio juez había dispuesto la suspensión de la acción penal con la anuencia del fiscal, hasta que se acreditara el total cumplimiento de la moratoria. Ahumada resaltó que esta situación mina la seguridad jurídica. “Vos no le podés decir a alguien, che, si vos te sometés a este plan de blanqueo o si vos te sometes a este plan de moratoria yo te voy a suspender la acción y vos después vas a quedar sobreseído y de pronto en el medio me aparece con esta historia”, criticó. El defensor se aventuró a señalar una posible motivación detrás de la fiscalía federal de Tucumán. Ahumada sugirió que, tras la reducción de recursos o la justificación de personal que antes se enfocaba en delitos de lesa humanidad, “están tratando de justificar una actividad”. Incluso planteó la posibilidad de que estén “trabajando para alguien” o que exista una “cuestión personal” contra el empresario.