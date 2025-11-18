A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

El nombre de Matías Martin volvió a instalarse en la agenda mediática luego de que se confirmara que estaría comenzando una relación con Paloma Cavanna, una vestuarista de 41 años, madre, amante del fútbol y cercana a su círculo de amistades. El vínculo, que pasó rápidamente del rumor a las imágenes públicas, encendió el interés de programas de espectáculos y seguidores del conductor.
Quién es Paloma Cavanna, la nueva pareja de Matías Martin
La primicia la dio Yanina Latorre en SQP (América), donde reveló detalles del flamante romance.
“Tiene novia nueva, muy de su palo… peroncha, digamos. Muy hippie. Es vestuarista y trabaja en el Canal de la Ciudad. Muy bella, hermana del productor Joaquín Cavanna”, contó al aire.
Según agregó, la relación llevaría cinco meses, aunque recién trascendió ahora, poco después de que se confirmara la separación del periodista de Victoria Da Masi.
Cavanna no tardó en captar la atención: se trata de una mujer de perfil bajo, con actividad en el ámbito audiovisual y un marcado interés por el fútbol, que suele jugar con un grupo de amigas. La pareja, según Latorre, no se esconde: tienen amigos en común y circulan juntos en espacios públicos.
Las señales en redes y los mensajes que avivaron los rumores
Las sospechas crecieron a partir de un intercambio de mensajes en Instagram.
“Poco se dijo de la última foto. Cumple feliz, Matu”, leyó Latorre.
Martin respondió: “Usted tampoco dice nada”.
A lo que Paloma replicó: “Es que me quedé sin palabras”.
Un ida y vuelta que terminó de confirmar la complicidad entre ambos.
La palabra de Matías Martin: entre la ironía y la confirmación
El móvil de SQP fue a buscar al conductor a la salida de la radio. Fiel a su estilo, respondió con ironía, aunque sin negar la relación.
“Estoy cada día mejor y más sabiendo que están ustedes en la puerta de la radio… ya se me dibuja una sonrisa”, dijo entre risas.
Minutos después, ante la pregunta directa por Paloma, admitió:
“Estás muy dateado, es un buen dato”.
Además, se tomó un momento para reflexionar sobre el interés mediático:
“Hay un momento en que todo sucede. Ustedes fuerzan situaciones. Yo te voy a dar la primicia cuando sea el momento. Estoy feliz”.
La foto que confirmó el romance: juntos en el show de Oasis en River
La prueba más contundente llegó el sábado, durante el primer show de Oasis en Argentina, donde la pareja fue vista muy cerca del escenario en River. La imagen se viralizó rápidamente, replicada incluso por la propia Latorre con la frase: “Amor, primicia de SQP”.
Tanto Martin como Cavanna compartieron en redes postales del recital, sin posar juntos, pero mostrando la misma perspectiva del show, lo que terminó por sellar las especulaciones.
Un romance que deja de ser rumor
Con salidas públicas, guiños en redes y declaraciones que rozan la confirmación, el vínculo entre Matías Martin y Paloma Cavanna dejó de ser un rumor para convertirse en uno de los romances más comentados del momento. Ambos transitan estos primeros pasos sin esconderse y disfrutando del presente, mientras las cámaras del espectáculo siguen cada detalle.