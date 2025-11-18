A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

El nombre de Matías Martin volvió a instalarse en la agenda mediática luego de que se confirmara que estaría comenzando una relación con Paloma Cavanna, una vestuarista de 41 años, madre, amante del fútbol y cercana a su círculo de amistades. El vínculo, que pasó rápidamente del rumor a las imágenes públicas, encendió el interés de programas de espectáculos y seguidores del conductor.