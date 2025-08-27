Secciones
Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron su separación: ¿qué pasó?

Martin y De Masi hicieron público su noviazgo en febrero, un año después de la separación del conductor de Natalia Graciano. Durante el tiempo que compartieron, eligieron la discreción.

Hace 2 Hs

Después de casi ocho meses de relación, Matías Martin y la periodista Victoria De Masi pusieron fin a su vínculo. Ambos eligieron contar la noticia públicamente y coincidieron en destacar que la ruptura fue en buenos términos.

La revelación de Victoria De Masi

La primera en dar la noticia fue Victoria De Masi, durante una entrevista en el programa de Romina Manguel en Radio con Vos. Todo comenzó cuando la conductora mencionó a Matías Martin con naturalidad, sin saber lo que iba a ocurrir: “Le mandamos un beso grande a Matías Martin, tu pareja…”, dijo Manguel.

De Masi no dudó en interrumpir para aclarar la situación: “Sí, le mandamos un beso, pero yo me separé de Matías hace unos meses largos”.

El estudio quedó en silencio por un instante, hasta que Manguel, sorprendida, intentó suavizar el clima con humor. La escritora, en tanto, se mostró clara y respetuosa hacia su ex: “Está todo bien igual, nos queremos y lo quiero muchísimo. Lo respeto mucho. Me parece un tipo brillante en lo que hace, tiene una familia hermosa y eso no es posible si no sos buena persona”.

Además, aseguró que el final de la relación no estuvo marcado por conflictos: “Yo tuve una relación muy linda con él. Hace un tiempo se terminó y no pasó nada grave. Está todo súper bien”.

La respuesta de Matías Martin

Horas más tarde, Matías Martin ratificó lo dicho por De Masi en una entrevista con el programa A la tarde (América TV). Con tono calmo, confirmó que la pareja ya llevaba meses separada: “Sí, hace unos meses que no estamos juntos. La quiero mucho, la admiro, la respeto, es alguien muy importante para mí, que voy a seguir queriendo toda mi vida”.

El conductor remarcó que el vínculo se mantuvo siempre alejado del foco mediático: “Nunca fue público, así que no hay nada para contar. Mi admiración, mi respeto y mi cariño hacia ella son para siempre”.

Ante la consulta sobre un posible acercamiento futuro, Martin prefirió la cautela, aunque no cerró la puerta: “Tenemos buena comunicación, así que… lo que haya para hablar lo hablaremos”.


