Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron su separación: ¿qué pasó?

El estudio quedó en silencio por un instante, hasta que Manguel, sorprendida, intentó suavizar el clima con humor. La escritora, en tanto, se mostró clara y respetuosa hacia su ex: “Está todo bien igual, nos queremos y lo quiero muchísimo. Lo respeto mucho. Me parece un tipo brillante en lo que hace, tiene una familia hermosa y eso no es posible si no sos buena persona”.