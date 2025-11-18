El área citrícola del Gran Tucumán cede espacio a la urbanización

En el Gran San Miguel de Tucumán se ha observado un proceso sostenido de transformación, caracterizado por el reemplazo progresivo de zonas productivas por usos residenciales y comerciales. Por ejemplo, los conductores y los propios habitantes han notado, con el paso de los años, el cambio del paisaje a lo largo del trayecto de la ruta provincial 315, que dejó atrás el aroma de los cultivos para dar lugar a la apertura de calles y a un mayor nivel de pavimentación. Esa metamorfosis respondió a varias causas, entre ellas la expansión urbana, la valorización del terreno y las crisis económicas, y se manifestó en la consolidación de nuevos barrios privados, “countries” o áreas de servicios.