Entre 2022 y 2024, la superficie con citrus en Tucumán se redujo en más de 5.600 hectáreas

Los registros del CSC-Eeaoc reflejan una evolución dinámica de la actividad: tras un período inicial de fuerte crecimiento en la demanda, en los últimos años se observó una disminución general en el volumen total de yemas entregadas, junto con un cambio estructural en la composición varietal. Mientras que hace cinco años el limonero representaba alrededor del 80% del total de yemas entregadas, en la última campaña su participación descendió a la mitad. En contrapartida, se incrementaron las otras especies cítricas; en especial las naranjas dulces, particularmente, la variedad Valencia Late, que en cinco años pasó de un 3% a un 33% del total, consolidándose como el grupo de mayor crecimiento.