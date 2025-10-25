Entre 2022 y 2024, la superficie con citrus en Tucumán se redujo en más de 5.600 hectáreas

Más de 300 personas asistieron a la Jornada de Actualización Citrícola que organizó el programa Citrus de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán. Técnicos de la entidad agrocientífica difundieron todas las investigaciones de interés para el sector citrícola, sobre diversas temáticas.
Julia Figueroa, jefa del Centro de Saneamiento de Citrus (CSC), se refirió al material de propagación cítrico fiscalizado en el NOA, a su evolución y a los desafíos. Presentó datos de yemas y de semillas entregadas durante la última década.
Indicó que el uso de este material -obligatorio en todo el país, según la normativa del Instituto Nacional de Semillas (Inase)- constituye la base del sistema de certificación sanitaria y genética, que garantiza la producción de plantas cítricas libres de enfermedades transmisibles por injerto.
Los registros del CSC-Eeaoc reflejan una evolución dinámica de la actividad: tras un período inicial de fuerte crecimiento en la demanda, en los últimos años se observó una disminución general en el volumen total de yemas entregadas, junto con un cambio estructural en la composición varietal. Mientras que hace cinco años el limonero representaba alrededor del 80% del total de yemas entregadas, en la última campaña su participación descendió a la mitad. En contrapartida, se incrementaron las otras especies cítricas; en especial las naranjas dulces, particularmente, la variedad Valencia Late, que en cinco años pasó de un 3% a un 33% del total, consolidándose como el grupo de mayor crecimiento.
En cuanto a las semillas de portainjertos cítricos, también se registró una reducción en los volúmenes entregados. Sin embargo, este descenso se asociaría al autoabastecimiento progresivo de los viveros que, en muchos casos, disponen de sus propias plantas madres semilleras.
Ante las consultas recibidas en los últimos años vinculadas a la posibilidad de entrega de material de propagación de naranjas, se subrayó la importancia de planificar con anticipación los pedidos de material, así como de mantener la trazabilidad y sanidad dentro del sistema de certificación, pilares indispensables para una citricultura sustentable y competitiva.
Figueroa destacó que el CSC-Eeaoc continúa ampliando sus bloques de preincremento de variedades dulces, con el fin de responder a los requerimientos de la producción regional. El trabajo coordinado entre los viveros, el Inase, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Eeaoc resulta fundamental para sostener la competitividad del sector y para prevenir riesgos fitosanitarios que puedan comprometer su desarrollo futuro.
Monitoreo geoespacial
Por su parte, Javier Carreras Baldrés, de la sección Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG), presentó un informe de monitoreo geoespacial de cítricos.
Tucumán es el corazón de la citricultura argentina, y se destaca como uno de los principales productores y procesadores mundiales de limón. Esta actividad es estratégica para la economía provincial, constituyendo la base del rubro agroindustrial de exportación y generando miles de puestos de trabajo. En este contexto de dinamismo productivo, la percepción remota se vuelve un aliado y herramienta indispensable para obtener datos actualizados y georreferenciados, esenciales para la gestión eficiente y la toma de decisiones estratégicas en el sector.
El trabajo se propuso analizar la superficie, las edades y los cambios en el uso de la tierra del cultivo de cítricos en Tucumán, utilizando el uso integrado de Sensores Remotos (como las series Landsat y Sentinel-2) y los SIG.
Área total
La superficie total de cítricos para noviembre de 2024 en Tucumán fue estimada en 41.700 hectáreas. El cultivo se concentra a lo largo del piedemonte, siendo Burruyacu el departamento con mayor área citrícola, con 13.950 hectáreas (32,3 % del total).
El limón se consolida como el principal cultivo cítrico, con 40.100 hectáreas, mientras que otros cítricos dulces representan solo un 3,9% del total.
Entre 2022 y 2024, la superficie total de cítricos (de dos o más años) disminuyó de 47.310 hectáreas a 41.700 hectáreas. Esta variación se debió, entre otros, a una reconversión productiva: se cuantificó una sustitución de cítricos por caña de azúcar (2.930 hectáreas) y granos (1.065 hectáreas).
En cuanto a las edades del monte cítrico al 2024, se destaca que el 32,4 % del monte cítrico tucumano posee más de 21 años. El resto se compone, entre otros, de plantaciones jóvenes (2-7 años) y de edad media (8-21 años).
Finalmente, respecto a los marcos de plantación, la distribución se concentró principalmente en el grupo de marcos convencionales (59,5%), seguido por compactos (25,6%) y semicompactos (14,9%).