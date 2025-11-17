Secciones
DeportesRugby

Baja sensible en Los Pumas: Mateo Carreras quedó afuera del duelo con Inglaterra

El wing tucumano sufrió una lesión muscular y fue desafectado de la convocatoria. Tomás Albornoz y Lucio Cinti regresan al equipo.

LAMENTO. Mateo Carreras se descargó vía Instagram, visiblemente dolido por su marginación del duelo frente a Inglaterra. LAMENTO. Mateo Carreras se descargó vía Instagram, visiblemente dolido por su marginación del duelo frente a Inglaterra.
17 Noviembre 2025

El triunfo en Murrayfield quedó atrás, pero todavía resuena. La remontada histórica frente a Escocia (de un 21-0 en contra a un 33-24 final) le permitió a Los Pumas cerrar la segunda fecha de la ventana de noviembre con optimismo y, además, asegurar su lugar en el Top 6 del ranking mundial. Esa posición será clave para el sorteo de grupos del Mundial 2027, previsto para el 3 de diciembre, donde Argentina será cabeza de serie.

Sin embargo, la victoria también dejó una mala noticia: Mateo Carreras no podrá estar el domingo en Twickenham. El wing tucumano, una de las figuras del equipo en la levantada ante el "Cardo", sufrió una lesión muscular que lo margina del cierre de la temporada. “Termina la ventana para mí. Triste por no poder terminar el año con este grupo, pero muy feliz por todo lo vivido. Gracias a todos por el apoyo”, expresó en sus redes.

Felipe Contepomi deberá rearmar el equipo para visitar a Inglaterra, un rival que llega en alza tras vencer a Nueva Zelanda (33-19), Fiyi (38-18) y Australia (25-7). Entre los regresos más destacados aparecen Lucio Cinti y Tomás Albornoz en los backs, mientras que en los forwards vuelve Franco Molina, en reemplazo del cordobés Efraín Elías, desafectado del plantel.

El seleccionado arribó este lunes a Londres y ya comenzó la preparación con la mira puesta en su última presentación del año. La misión será cerrar la ventana con puntaje ideal tras los triunfos ante Gales y Escocia, aunque el desafío será mayúsculo: Twickenham y "La Rosa" siempre exigen al máximo.

El partido se jugará este domingo a las 13.10, en uno de los templos del rugby mundial. De esa manera, con bajas importantes pero con regresos que impulsan la jerarquía del plantel, Los Pumas buscarán cerrar 2025 con una nueva muestra de carácter.

