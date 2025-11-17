Baja sensible en Los Pumas: Mateo Carreras quedó afuera del duelo con Inglaterra

Sin embargo, la victoria también dejó una mala noticia: Mateo Carreras no podrá estar el domingo en Twickenham. El wing tucumano, una de las figuras del equipo en la levantada ante el "Cardo", sufrió una lesión muscular que lo margina del cierre de la temporada. “Termina la ventana para mí. Triste por no poder terminar el año con este grupo, pero muy feliz por todo lo vivido. Gracias a todos por el apoyo”, expresó en sus redes.