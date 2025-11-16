Los Pumas ya son cabeza de serie para el Mundial 2027: cómo quedó el ranking

La posición de Los Pumas en el ranking de World Rugby dejó de ser un dato estadístico para convertirse en una pieza central del camino hacia la Copa del Mundo 2027. El seleccionado argentino se ubica actualmente en el sexto puesto, con 85.30 puntos, una ubicación que lo coloca dentro del grupo de cabezas de serie para el próximo Mundial, que se disputará en Australia del 1 de octubre al 13 de noviembre.
Cómo está el ranking y quiénes lideran
Argentina se mantiene detrás de las potencias que dominan el rugby internacional. El top-5 está compuesto por:
- Sudáfrica, líder con 93.06 puntos.
- Nueva Zelanda, con 91.35.
- Irlanda, con 89.93.
- Inglaterra, con 88.06.
- Francia, con 86.95.
Los Pumas, sextos con 85.30, encabezan el segundo grupo competitivo y se afirman como uno de los equipos más regulares del último ciclo.
La ventana de noviembre que cambió el panorama
El buen presente argentino se explica, en gran parte, por los resultados obtenidos en la ventana internacional de noviembre. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi ganó sus dos primeros partidos (52-28 ante Gales, en Cardiff y 33-24 ante Escocia, en Edimburgo, tras una remontada notable que revirtió un 21-0 en contra).
Ese triunfo en Murrayfield fue determinante: lo solo fortaleció el rendimiento del equipo, sino que aseguró definitivamente el lugar de cabeza de serie, incluso antes del último compromiso de la gira.
Por qué es clave ser cabeza de serie
La condición de “seed” tiene un impacto inmediato en el sorteo del Mundial 2027, que se realizará el 3 de diciembre.
El beneficio principal es claro: Argentina evitará enfrentarse con las potencias del top-5 en la fase de grupos, un alivio estratégico que puede modificar el recorrido en la Copa del Mundo y aumentar las chances de avanzar a instancias decisivas. Además, la estabilidad en el ranking refuerza la confianza de un equipo que venía buscando consolidación deportiva luego del ciclo anterior.
¿Pueden cambiar las posiciones del ranking de la World Rugby?
De cara a los últimos partidos del año, el escenario del ranking es favorable para Los Pumas. Incluso si Argentina no logra vencer a Inglaterra el domingo 23 de noviembre, ninguno de los encuentros restantes amenaza su posición actual. Escocia, que ocupa el noveno lugar, puede ganarle a Tonga pero no tiene margen matemático para superar al seleccionado argentino. Lo mismo ocurre con Australia, séptimo, que visitará a Francia: un triunfo de los Wallabies no perjudicaría a Los Pumas. En todo caso, según la diferencia de puntos, los que podrían moverse son los franceses, que llegarían a caer al séptimo puesto, con Argentina trepando al quinto lugar y Australia ubicándose sexto. Fiji, hoy octavo, ya no tiene más partidos programados en 2025, por lo que tampoco puede alterar la tabla.
Lo que viene: Inglaterra
Los Pumas cerrarán la ventana de noviembre con un duelo exigente ante Inglaterra, el domingo 23 de noviembre, a las 13.10. Ese encuentro ya no definirá su estatus mundialista, pero sí servirá como medida de preparación y como posibilidad de profundizar la identidad que vienen construyendo.