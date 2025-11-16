Los Pumas ya son cabeza de serie para el Mundial 2027: cómo quedó el ranking

¿Pueden cambiar las posiciones del ranking de la World Rugby?

De cara a los últimos partidos del año, el escenario del ranking es favorable para Los Pumas. Incluso si Argentina no logra vencer a Inglaterra el domingo 23 de noviembre, ninguno de los encuentros restantes amenaza su posición actual. Escocia, que ocupa el noveno lugar, puede ganarle a Tonga pero no tiene margen matemático para superar al seleccionado argentino. Lo mismo ocurre con Australia, séptimo, que visitará a Francia: un triunfo de los Wallabies no perjudicaría a Los Pumas. En todo caso, según la diferencia de puntos, los que podrían moverse son los franceses, que llegarían a caer al séptimo puesto, con Argentina trepando al quinto lugar y Australia ubicándose sexto. Fiji, hoy octavo, ya no tiene más partidos programados en 2025, por lo que tampoco puede alterar la tabla.