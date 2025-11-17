Se presentó oficialmente la cuarta edición del Seven de Yerba Buena

El Seven de Yerba Buena llega a su cuarta edición con la ambición de consolidarse definitivamente como un clásico del calendario tucumano. El torneo, coordinado por Martín Terán y Cayetano “Tani” Fortino, cuenta con el apoyo del Ente Tucumán Turismo, la Municipalidad de Yerba Buena y la Unión de Rugby de Tucumán, y se realizará el sábado en el predio del Jockey Club. La jornada comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 20, momento en el que se realizará la entrega de premios. Luego, se llevará a cabo la fiesta del tercer tiempo, con la presencia de destacados DJ en vivo.
La edición 2024 coronó a Cardenales como campeón de la Copa A, tras imponerse en la final a Naranja A, y este año el certamen ampliará su propuesta con tres trofeos en juego. La Copa Categoría A “Municipalidad de Yerba Buena” reunirá a equipos de Primera de Tucumán, Salta y Santiago del Estero; la Copa Categoría B “Friar” será para conjuntos de desarrollo; y la Copa Seleccionados “Palau” tendrá un formato especial con dos combinados de Tucumán y dos de Salta, que usarán el torneo como preparación para el Seven de la República, que se disputará el 29 y 30 de noviembre en Paraná.
Además del desarrollo deportivo, el evento buscará potenciar la experiencia para el público. Habrá stands de marcas, regalos, sorteos y espacios de interacción con los sponsors. La transmisión estará a cargo de Try TV y, por primera vez, se incorporará un circuito cerrado con pantalla gigante. “Lo que el público vea en la cancha también lo va a poder seguir en pantalla. Va a ser una experiencia nueva”, destacaron desde la organización. A lo largo del día, también se jugará un partido exhibición femenino entre los equipos A y B del seleccionado tucumano.
“Tani” Fortino, uno de los impulsores del proyecto, remarcó la importancia de sostener el torneo en el tiempo. “La idea es que Yerba Buena tenga su seven y que esto perdure. Es un proyecto en crecimiento y esperamos que cada año tenga más difusión y relevancia”, explicó.
Desde la Unión de Rugby de Tucumán, su presidente Javier Budeguer celebró el enfoque integral del evento. “Queremos que no sean solo partidos de rugby, sino espacios donde la familia y los amigos puedan compartir. La Unión siempre va a estar presente en estas iniciativas”, aseguró.
El intendente Pablo Macchiarola destacó el valor turístico del seven. “Yerba Buena tiene todo para ser una ciudad turística, y estos eventos ayudan a fortalecer ese imaginario. Estamos en camino a convertirlo en un clásico”, afirmó.
Martín Terán, organizador y referente del rugby tucumano, resumió el espíritu del torneo. “El seven ayuda muchísimo al jugador, especialmente en cuanto a su defensa individual. Espero que la gente lo pueda disfrutar”, sostuvo, al tiempo que dijo que los equipos estarán confirmados este miércoles.
Tras la premiación, la fiesta oficial del tercer tiempo tendrá la previa con DJ Charito y el cierre de Octavio Carbonell. Las entradas para el festejo están disponibles en Central Ticket.