Se presentó oficialmente la cuarta edición del Seven de Yerba Buena

El Seven de Yerba Buena llega a su cuarta edición con la ambición de consolidarse definitivamente como un clásico del calendario tucumano. El torneo, coordinado por Martín Terán y Cayetano “Tani” Fortino, cuenta con el apoyo del Ente Tucumán Turismo, la Municipalidad de Yerba Buena y la Unión de Rugby de Tucumán, y se realizará el sábado en el predio del Jockey Club. La jornada comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 20, momento en el que se realizará la entrega de premios. Luego, se llevará a cabo la fiesta del tercer tiempo, con la presencia de destacados DJ en vivo.