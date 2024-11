El Seven de Yerba Buena tendrá su tercera edición

En medio de una intensa actividad tanto a nivel internacional como nacional y local, el rugby seven también tendrá su espacio en Tucumán. Mañana, en el Jockey Club, se llevará a cabo la tercera edición del Seven de Yerba Buena, evento que inaugura la temporada de rugby reducido en la provincia. El torneo otorgará al mejor equipo de los tres del Circuito Local (después se jugarán el Seven Joaquín Quintana en el Liceo Rugby Club y el Seven del Zorro en Aguilares) la posibilidad de disputar la edición número 25 del Seven de Tafí del Valle, que se celebrará el 25 de enero.