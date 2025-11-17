Después de la sentencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el clan Sena va a juicio por lavado de dinero

El allanamiento que destapó las sospechas

La causa se inició tras el allanamiento realizado en la vivienda del clan el 9 de junio de 2023, en plena investigación por la desaparición de Cecilia. Ese día, los investigadores incautaron seis millones de pesos en efectivo, lo que disparó sospechas sobre el manejo de recursos y el posible desvío de fondos estatales.