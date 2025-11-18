Jantus advierte que el edificio del Concejo de Yerba Buena "es insuficiente"

Respecto a la aplicación del nuevo COU -que ya entró en vigencia- explicó que su implementación será progresiva y dependerá de los proyectos que se presenten. Mencionó que uno de los puntos discutidos fue la planificación en la zona norte de la avenida Perón, donde actualmente no existe infraestructura.“Antes de iniciar cualquier obra deberán estar garantizadas las calles y los servicios básicos como agua, electricidad y gas. Es decir, se va haciendo a medida que surgen proyectos; si alguien va a construir, tendrá que respetar estas disposiciones”, afirmó.



