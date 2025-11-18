Jantus advierte que el edificio del Concejo de Yerba Buena "es insuficiente"

El concejal de Yerba Buena Javier Jantus expresó su preocupación por las condiciones edilicias en las que funciona actualmente el Concejo Deliberante y afirmó que la necesidad de un nuevo edificio “está en agenda”. Según explicó a LA GACETA, el cuerpo trabaja en un inmueble alquilado que no cuenta con los espacios ni la infraestructura adecuada para la tarea legislativa. “El edificio es alquilado. no hay ojos para mirarlo”, señaló.
El edil recordó que existe un anteproyecto para trasladar el Concejo al edificio de Radio Nacional. En ese marco, sostuvo que la falta de financiamiento nacional frenó cualquier avance, pero consideró que el panorama podría mejorar. “Entiendo que la actividad económica en el país va a ir mejorando y mucho”, afirmó. “La parte administrativa del Consejo es muy pobre, es absolutamente insuficiente. No tenemos archivos. Incluso, ahora estoy usando la oficina de la concejal (Agustina) Simón Padros porque la mía es chiquita”, expresó.
Finalmente, el concejal destacó ejemplos de otros municipios: “En los últimos años, tanto el Concejo Deliberante de Tafí Viejo como el de Lules mudaron a otros edificios y ahora trabajan en lugares apropiados para la función”.
Jantus fue reelecto como presidente del Concejo y habló sobre el nuevo Código de Ordenamiento Urbano
El concejal de Cambia Tucumán fue reelecto como presidente del Concejo Deliberante por tercer año consecutivo, en una sesión especial realizada el viernes. “Me da una alegría y también una responsabilidad adicional porque vuelven a darme la confianza para presidir y debo responder adecuadamente a esa confianza”, comentó a LA GACETA.
Respecto a la aplicación del nuevo COU -que ya entró en vigencia- explicó que su implementación será progresiva y dependerá de los proyectos que se presenten. Mencionó que uno de los puntos discutidos fue la planificación en la zona norte de la avenida Perón, donde actualmente no existe infraestructura.“Antes de iniciar cualquier obra deberán estar garantizadas las calles y los servicios básicos como agua, electricidad y gas. Es decir, se va haciendo a medida que surgen proyectos; si alguien va a construir, tendrá que respetar estas disposiciones”, afirmó.