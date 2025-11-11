Secciones
En el BCRA afirmaron que la prioridad es que es el sector privado lidere el crecimiento económico

El vicepresidente del Banco Central dijo que “la economía está viviendo un momento de entusiasmo”.

Hace 2 Hs

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, aseguró que la prioridad del gobierno de Javier Milei es el impulso del sector privado como motor del crecimiento económico, y destacó que los reguladores deben “ponerse al servicio” de esa transformación. 

Durante su exposición en el Argentina Fintech Forum, en Buenos Aires, el funcionario afirmó que “la economía está viviendo un momento de entusiasmo” y definió la actual gestión como una “refundación de derechos civiles y económicos”.

Werning subrayó que el cambio de enfoque apunta a que la iniciativa privada lidere el desarrollo, mientras el Estado cumple un rol de acompañamiento y regulación. “La gente votó por la continuidad de estas reformas y eligió a un presidente con coraje para impulsar transformaciones profundas”, sostuvo. Agregó que la sociedad comienza a ver esas transformaciones como “apuestas de largo plazo” y que “el entusiasmo supera el fatalismo” al pensar en una nueva etapa para la Argentina.

En su análisis sobre el sistema financiero, el vicepresidente del BCRA señaló que el país “viene de un régimen de alta inflación” que desalentó el ahorro y la inversión, lo que derivó en “décadas de estancamiento”. En ese contexto, destacó la importancia del crédito y del sector fintech para acompañar la reactivación. “Si el Estado no absorbe todos los recursos de la sociedad ni reprime financieramente, se va a generar un crecimiento muy grande”, afirmó.

Werning explicó que la reconstrucción del sistema financiero es clave para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. “Todas las regulaciones que estamos impulsando buscan que haya más crédito y más barato para el sector privado, y que al mismo tiempo se fomente el ahorro interno”, detalló, al tiempo que remarcó la necesidad de reducir la dependencia del financiamiento externo.

El funcionario reconoció que el último año fue “de transición” debido a la incertidumbre electoral, aunque valoró que en ese período “el crédito se duplicó”. También destacó los avances en “dotar al dólar de mayor capacidad de transacción y promover la competencia de monedas”.

Respecto al ecosistema fintech, señaló que “recupera terreno pensando en el mercado interno” y que su desarrollo “aporta dinamismo productivo y permite aprovechar oportunidades”. En esa línea, convocó a las empresas del sector a dejar atrás los “arbitrajes y mecanismos de supervivencia” para enfocarse en ofrecer soluciones y servicios reales, consignó el diario "Ámbito".

Werning mencionó además que la Argentina debe adaptarse a las transformaciones globales, como las monedas digitales y las finanzas descentralizadas, y valoró que “el Presidente promueve la descentralización”. Finalmente, abogó por fortalecer el ahorro interno con tasas reales positivas y cuestionó la carga impositiva provincial sobre las transacciones financieras, al considerar que “desincentiva la formalización”.

