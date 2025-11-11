En el BCRA afirmaron que la prioridad es que es el sector privado lidere el crecimiento económico

En su análisis sobre el sistema financiero, el vicepresidente del BCRA señaló que el país “viene de un régimen de alta inflación” que desalentó el ahorro y la inversión, lo que derivó en “décadas de estancamiento”. En ese contexto, destacó la importancia del crédito y del sector fintech para acompañar la reactivación. “Si el Estado no absorbe todos los recursos de la sociedad ni reprime financieramente, se va a generar un crecimiento muy grande”, afirmó.