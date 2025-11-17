A 11 años de la muerte de Omar Chabán, Katja Alemann lo recordó con un sueño revelador: "Seguimos conversando"

Katja Alemann vivió un aniversario cargado de emociones. Desde las playas de México, adonde viajó para celebrar el primer cumpleaños de su nieto, la actriz recordó a Omar Chabán a 11 años de su muerte. El empresario, creador de Cemento y figura inevitablemente asociada a la tragedia de República Cromañón -que dejó 194 víctimas fatales-, ocupó un lugar central en su vida: fueron pareja durante 16 años y ella lo acompañó en sus últimos años en prisión, tanto en Marcos Paz como en su etapa de arresto domiciliario.