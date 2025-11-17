Secciones
A 11 años de la muerte de Omar Chabán, Katja Alemann lo recordó con un sueño revelador: "Seguimos conversando"

Desde México y en el cumpleaños de su nieto, la actriz evocó al empresario con quien estuvo casada 16 años y acompañó en sus últimos días, incluso durante su condena por la tragedia de Cromañón.

Hace 1 Hs

Katja Alemann vivió un aniversario cargado de emociones. Desde las playas de México, adonde viajó para celebrar el primer cumpleaños de su nieto, la actriz recordó a Omar Chabán a 11 años de su muerte. El empresario, creador de Cemento y figura inevitablemente asociada a la tragedia de República Cromañón -que dejó 194 víctimas fatales-, ocupó un lugar central en su vida: fueron pareja durante 16 años y ella lo acompañó en sus últimos años en prisión, tanto en Marcos Paz como en su etapa de arresto domiciliario.

En una publicación en redes sociales, Alemann compartió la coincidencia que atravesó su día: “Hoy hace 11 años te fuiste. Y hoy hace 1 año nació mi nieto Apolo. Es una feliz coincidencia, porque puedo celebrar un nacimiento, en vez de penar una muerte. Ambos dragones”.

La actriz relató además un sueño que la conmovió especialmente. “Soñé hoy que seguíamos conversando. Y yo te decía: ‘pero estás igual’, aunque estés muerto. Me mirabas descreído como siempre. Pero yo te veía ahí, en frente mío, y no entendía cómo no te dabas cuenta. ‘Estás acá’, te repetí. Seguimos conversando”, escribió junto a una foto de Chabán, tomada en los años en los que estaban casados.

El despertar la encontró celebrando la vida. “Mi hija le había hecho una torta de sandía y frutas a mi nieto Apolo, en su primer cumpleaños. Celebramos, cantamos, le regalamos juguetes y se comió casi toda la sandía, que le encanta”, expresó. Y añadió: “La vida es eterna. Seguimos existiendo y nos volvemos a encontrar, una y otra vez, todos los que orbitamos en la galaxia común. No existe el tiempo ni el espacio. Todo es. Así desperté”.

Un recuerdo íntimo lejos del ruido mediático

La evocación de Alemann se sumó a otras memorias que la actriz compartió tras la muerte de Chabán, ocurrida el 17 de noviembre de 2014 a los 62 años. En un extenso texto publicado entonces en Facebook, reveló detalles de su vínculo en los últimos días del empresario, marcado por la enfermedad y por un entramado judicial que no lo abandonó hasta su fallecimiento.

Allí contó una escena en la terapia intensiva del Hospital Santojanni, donde él estaba internado por un linfoma de Hodgkin avanzado. “El domingo, viéndote sufrir en terapia intensiva, te pregunté si sabías lo mucho que te quise. Me miraste asintiendo apenas”, escribió. A pesar de la extrema fragilidad, Chabán mantuvo su carácter: cuando ella no pudo contener las lágrimas, él le dijo: “Tranquila, no te des manija”.

Mucho más que una pareja

El vínculo entre Alemann y Chabán se había iniciado en los años ochenta y, según la actriz, trascendió lo sentimental. Lo acompañó en el duro proceso judicial posterior a la tragedia de Cromañón y en la enfermedad que, finalmente, terminó con su vida.

“Te voy a extrañar Omar querido, voy a extrañar las intelectualizaciones, las desavenencias, las risas; que hayas sido mi referencia artística en todos mis proyectos. Voy a extrañar performear con vos, también voy a extrañar retarte y reprimirte los desopilantes disparates siempre”, escribió en aquella despedida pública. También agradeció el apoyo recibido: “Gracias al apoyo de todos los amigos que han mostrado su solidaridad en este momento”.

Omar Chabán durante la sentencia. (Télam) Omar Chabán durante la sentencia. (Télam)

Los últimos días de Chabán

El deterioro provocado por el linfoma llevó a que, desde 2013, cumpliera parte de su condena en arresto domiciliario. Su estado de salud empeoró hasta volverse terminal y falleció un año después, en el Hospital Santojanni. Según los partes médicos, el cáncer fue la causa directa de su muerte.

Aunque ya no estaba en una cárcel, sí seguía bajo supervisión judicial como responsable del local donde ocurrió una de las peores tragedias argentinas recientes.

