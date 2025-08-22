Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Katja Alemann hizo un furioso descargo contra Guillermo Francella: "Es un empleado del establishment audiovisual"

La actriz no tuvo reparos en su mensaje, donde tildó a Francella de "empleado sin muchas luces" y no de "artista"

Katja Alemann y su duro descargo contra Francella. Katja Alemann y su duro descargo contra Francella.
Hace 34 Min

Tras el estreno de "Homo Argentum", la película que suscitó tanto críticas como elogios, Katja Alemann hizo un furioso descargo en el que apuntó contra Guillermo Francella, las producciones audiovisuales en las que participa y el hecho de que es un mero "empleado" del sistema y no un "artista".

Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”

Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”

Este domingo, luego de las declaraciones del protagonista del reciente estreno nacional "Homo Argentum", un largometraje que busca expresar el "ser argentino" a través de 16 viñetas, Katja Alemann dejó en claro su postura respecto a Guillermo Francella y el cine que representó en este tiempo.

Katja Alemann criticó los papeles de Francella

En su post de Facebook, aludió sobre el tipo de personajes que el actor encarna, diciendo que alcanzó la fama por interpretar "al estereotipo del clasemediero argento, el imbatible chanta". Alemann comparó su trabajo como el de Carlos, Luis Brandoni y hasta Ricardo Darín. Para la actriz, ese protagónico "le sale muy bien" pero "le ha costado romper ese molde". "Siempre le proponen el mismo tenor de personajes, salvo contadas excepciones. Es un comediante efectivo, te da gracia".

Luego fue firme respecto a la relación del reconocido actor con la industria cinematográfica: "es y ha sido siempre un empleado del establishment audiovisual, sin muchas luces más que para eso. No es un artista, no tiene visiones, ni creaciones propias. Además trabaja con esta gente que es muy despreciativa y soberbia", expresó.

Sobre “Homo Argentum”

Alemann se refirió precisamente al nuevo estreno, y que tampoco se salvó de la dura opinión sobre la ideología que maneja el filme: "Las críticas que le hacen al sistema/sociedad son banales y cortas, bastante snobs. Han tenido algunos aciertos cinematográficos, pero una vez que le entendés el chiste, son todas iguales, tienen el mismo tono. No me parecen interesantes. Parten de supuestos estigmatizantes y prejuiciosos. Cambio Climático, wokismo, etc. Están en línea con el gobierno actual (el de Javier Milei)"

Guillermo Francella es un “empleado” y no un “artista”

Consideró más adelante que los éxitos cinematográficos que logró Francella lo “acostumbraron a que menosprecie el trabajo de otros”. Y, en ese sentido, opinó con dureza: “Creo que Guillermo Francella tiene cierto resentimiento por no haber logrado en su carrera el prestigio que te da el arte. O sos empleado, como en este caso, y ganás fortunas, o hacés lo que se te canta, cuando tenés la formación y capacidad. Ahí la retribución es trabajosa”.

Y completó: “Entiendo que en su mente chiquita de ser empleado, no entre la dimensión del arte con todos sus infinitos matices y colores. Se debe sentir tan afuera de ese mundo de búsquedas y contradicciones... Se limitó el remanido cliché del chanta argento, que parece ser el único personaje que le asegura el éxito“.

La respuesta de Alemann ante las críticas

La publicación supuso una serie de opiniones divididas, entre quienes elogiaron su pensamiento y los que criticaron sus dichos. A estos últimos, "los trolls", les dedicó: “Estamos en época de elecciones, así que están cebados. Es mi opinión, es mi muro y bloqueo a los ignorantes maleducados, vulgares y ofensivos que abundan”.

“Llama la atención la falta de comprensión de texto. Es cierto que discurro sobre los temas. Pero hay mucha gente que no me sigue, una frase con muchas comas ya se les complica sujeto y predicado, se agarran de algo que creen haber entendido. Nada que ver. El mar de ideas en el que nadamos está muy contaminado”, lamentó.

Y sentenció: “No sé si me hace sentido seguir escribiendo en estas condiciones. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿Pero a qué costo? Es francamente horrible leer algunas cosas. Una policía ética de redes tampoco hace sentido, ya lo intentaron. Y sabrá el que se da por aludido. Estoy reconsiderando mi trabajo en redes".

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo que se muestra es apenas un fragmento: ¿Quién se ve identificado y quién queda afuera en Homo Argentum?

"Lo que se muestra es apenas un fragmento": ¿Quién se ve identificado y quién queda afuera en Homo Argentum?

Lo más popular
Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
1

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
2

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
3

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
4

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
5

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?
6

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Más Noticias
VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Comentarios