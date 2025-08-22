Katja Alemann hizo un furioso descargo contra Guillermo Francella: "Es un empleado del establishment audiovisual"

Tras el estreno de "Homo Argentum", la película que suscitó tanto críticas como elogios, Katja Alemann hizo un furioso descargo en el que apuntó contra Guillermo Francella, las producciones audiovisuales en las que participa y el hecho de que es un mero "empleado" del sistema y no un "artista".
Este domingo, luego de las declaraciones del protagonista del reciente estreno nacional "Homo Argentum", un largometraje que busca expresar el "ser argentino" a través de 16 viñetas, Katja Alemann dejó en claro su postura respecto a Guillermo Francella y el cine que representó en este tiempo.
Katja Alemann criticó los papeles de Francella
En su post de Facebook, aludió sobre el tipo de personajes que el actor encarna, diciendo que alcanzó la fama por interpretar "al estereotipo del clasemediero argento, el imbatible chanta". Alemann comparó su trabajo como el de Carlos, Luis Brandoni y hasta Ricardo Darín. Para la actriz, ese protagónico "le sale muy bien" pero "le ha costado romper ese molde". "Siempre le proponen el mismo tenor de personajes, salvo contadas excepciones. Es un comediante efectivo, te da gracia".
Luego fue firme respecto a la relación del reconocido actor con la industria cinematográfica: "es y ha sido siempre un empleado del establishment audiovisual, sin muchas luces más que para eso. No es un artista, no tiene visiones, ni creaciones propias. Además trabaja con esta gente que es muy despreciativa y soberbia", expresó.
Sobre “Homo Argentum”
Alemann se refirió precisamente al nuevo estreno, y que tampoco se salvó de la dura opinión sobre la ideología que maneja el filme: "Las críticas que le hacen al sistema/sociedad son banales y cortas, bastante snobs. Han tenido algunos aciertos cinematográficos, pero una vez que le entendés el chiste, son todas iguales, tienen el mismo tono. No me parecen interesantes. Parten de supuestos estigmatizantes y prejuiciosos. Cambio Climático, wokismo, etc. Están en línea con el gobierno actual (el de Javier Milei)"
Guillermo Francella es un “empleado” y no un “artista”
Consideró más adelante que los éxitos cinematográficos que logró Francella lo “acostumbraron a que menosprecie el trabajo de otros”. Y, en ese sentido, opinó con dureza: “Creo que Guillermo Francella tiene cierto resentimiento por no haber logrado en su carrera el prestigio que te da el arte. O sos empleado, como en este caso, y ganás fortunas, o hacés lo que se te canta, cuando tenés la formación y capacidad. Ahí la retribución es trabajosa”.
Y completó: “Entiendo que en su mente chiquita de ser empleado, no entre la dimensión del arte con todos sus infinitos matices y colores. Se debe sentir tan afuera de ese mundo de búsquedas y contradicciones... Se limitó el remanido cliché del chanta argento, que parece ser el único personaje que le asegura el éxito“.
La respuesta de Alemann ante las críticas
La publicación supuso una serie de opiniones divididas, entre quienes elogiaron su pensamiento y los que criticaron sus dichos. A estos últimos, "los trolls", les dedicó: “Estamos en época de elecciones, así que están cebados. Es mi opinión, es mi muro y bloqueo a los ignorantes maleducados, vulgares y ofensivos que abundan”.
“Llama la atención la falta de comprensión de texto. Es cierto que discurro sobre los temas. Pero hay mucha gente que no me sigue, una frase con muchas comas ya se les complica sujeto y predicado, se agarran de algo que creen haber entendido. Nada que ver. El mar de ideas en el que nadamos está muy contaminado”, lamentó.
Y sentenció: “No sé si me hace sentido seguir escribiendo en estas condiciones. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿Pero a qué costo? Es francamente horrible leer algunas cosas. Una policía ética de redes tampoco hace sentido, ya lo intentaron. Y sabrá el que se da por aludido. Estoy reconsiderando mi trabajo en redes".