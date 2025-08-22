Katja Alemann hizo un furioso descargo contra Guillermo Francella: "Es un empleado del establishment audiovisual"

Sobre “Homo Argentum”

Alemann se refirió precisamente al nuevo estreno, y que tampoco se salvó de la dura opinión sobre la ideología que maneja el filme: "Las críticas que le hacen al sistema/sociedad son banales y cortas, bastante snobs. Han tenido algunos aciertos cinematográficos, pero una vez que le entendés el chiste, son todas iguales, tienen el mismo tono. No me parecen interesantes. Parten de supuestos estigmatizantes y prejuiciosos. Cambio Climático, wokismo, etc. Están en línea con el gobierno actual (el de Javier Milei)"