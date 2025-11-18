“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Las salidas de Roberto Chustek, ex fiscal Ambiental; de Gustavo Toledo, ex director de Deportes, y de José Chaila, ex coordinador de Espacios Verdes, fueron interpretadas como parte de esos “enojos”. En la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informaron, de manera oficial, que los mencionados dejaron la estructura municipal “luego de evaluar que no se habían alcanzado las metas esperadas y los objetivos propuestos”. En pocas palabras, según el municipio, trabajaban poco y/o mal. Sin embargo, algunos dirigentes peronistas de la capital interpretaron otra cosa. Chustek es un hombre de estrecho vínculo con Gerónimo Vargas Aignasse y había llegado al cargo de la mano del legislador. En ese sector se interpreta que Chustek fue apartado del cargo como una suerte de “venganza” por dichos de Vargas Aignasse contra el entorno de Rossana Chahla. Algo similar interpretaron ante otros cambios, con nombres vinculados a otro parlamentario de la capital: Mario Leito. En el municipio insisten en que los movimientos de piezas fueron meramente operativos. Pero como todo tiene que ver con todo, gana la desconfianza.