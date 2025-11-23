Los siete alimentos que pueden transformar tus noches: qué comer (y qué evitar) para dormir mejor

Dormir bien no solo permite arrancar el día con energía: también es clave para la salud integral. Durante la noche, el organismo pone en marcha procesos esenciales como la reparación muscular, el crecimiento de tejidos, la síntesis de proteínas y la liberación de hormonas, según detalla la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y la nutrición -particularmente la cena y la merienda- juega un rol decisivo en que esos mecanismos funcionen correctamente.