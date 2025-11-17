El Gobierno evita un apoyo formal a Kast, pero se ilusiona con una alianza de derecha en la región

Tras la primera vuelta presidencial en Chile, el Gobierno argentino dejó en claro que no hará un pronunciamiento institucional a favor de José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano que disputará el balotaje del 14 de diciembre contra Jeannette Jara, del Partido Comunista. Sin embargo, puertas adentro, la Casa Rosada observa con expectativas un posible triunfo del dirigente de derecha, que podría fortalecer una alianza ideológica en América Latina.
Aunque varios funcionarios libertarios felicitaron públicamente a Kast -e incluso Javier Milei deslizó elogios informales en redes-, importantes fuentes oficiales advirtieron que no habrá una declaración de respaldo oficial. “Más allá de que es evidente que preferimos que gane el candidato conservador antes de la candidata comunista, preferimos no inmiscuirnos en la elección”, señaló un miembro del círculo íntimo del Presidente en diálogo con Infobae.
Pese a la cautela institucional, en el Gobierno creen posible un contacto informal entre Milei y Kast. “Podría llegar a darse algún llamado porque tiene una muy buena relación”, deslizó un colaborador del mandatario.
El escenario electoral chileno alimenta el optimismo libertario. Tras la primera vuelta, Jara obtuvo el 26,58% de los votos y Kast el 24,32%. Sin embargo, en Balcarce 50 pronostican una amplia ventaja para el candidato del Partido Republicano en la segunda vuelta. “Va a ganar 60 a 40. Te juego lo que quieras”, afirmó confiado un funcionario, basándose en la sumatoria de votos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, que juntos reunieron el 27%, y en la posibilidad de que Kast capte parte del 19,80% obtenido por Franco Parisi.
Un eventual triunfo de Kast es visto como una oportunidad estratégica para construir un bloque regional alineado con las derechas. En ese esquema, Milei trabaja en sintonía con Donald Trump, con quien comparte la expectativa de contener el avance del populismo en el continente. Aunque Kaiser es quien más se asemeja al perfil político del Presidente argentino, el pasado pinochetista de Kast y sus discursos contra la inmigración irregular y a favor de un fuerte ajuste fiscal lo vuelven especialmente atractivo para la administración libertaria. Ambos dirigentes ya coincidieron en 2024 en el acto Europa Viva, organizado por el partido Vox en Madrid.
Para el Gobierno, el escenario regional muestra señales de cambio. Celebran la derrota del MAS en Bolivia, con la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia, y destacan la articulación creciente con Santiago Peña en Paraguay. En ese contexto, si Kast se impone en Chile, en el entorno de Milei imaginan al Presidente como “líder natural” de una futura alianza ideológica, aunque sin carácter institucional.
La sintonía quedó reflejada en los mensajes de apoyo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y del secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. “Felicitaciones José Antonio Kast por un gran resultado electoral. A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!”, publicó Caputo. Sotelo, por su parte, definió a Kast como un “querido amigo” y celebró que la región “comienza a seguir el camino de grandeza iniciado por Javier Milei”. Ambos mensajes fueron retuiteados por el Presidente, al igual que el de la diputada Juliana Santillán, quien auguró que la clave del conservador será consolidar el apoyo de Matthei, Kaiser y un amplio sector del electorado de Parisi. “La extinción de la izquierda inútil es un hecho. #VLLC”, sentenció la legisladora.
En paralelo, la relación entre Milei y Gabriel Boric continúa marcada por diferencias ideológicas, pese a que el chileno asistió a la asunción del libertario. El último encuentro entre ambos, en la toma de mando del boliviano Rodrigo Paz el 9 de noviembre, se limitó a un frío apretón de manos.
Con Lula da Silva al frente del Mercosur, en la presidencia pro tempore, el Gobierno argentino cree que una mayor representación de derechas podría equilibrar la influencia del mandatario brasileño. En ese marco, Milei evalúa asistir a la cumbre del bloque regional que se realizará el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, aunque en su entorno consideran que el Mercosur requiere “cambios” en su dinámica actual.