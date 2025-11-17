El Gobierno evita un apoyo formal a Kast, pero se ilusiona con una alianza de derecha en la región

La sintonía quedó reflejada en los mensajes de apoyo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y del secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. “Felicitaciones José Antonio Kast por un gran resultado electoral. A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!”, publicó Caputo. Sotelo, por su parte, definió a Kast como un “querido amigo” y celebró que la región “comienza a seguir el camino de grandeza iniciado por Javier Milei”. Ambos mensajes fueron retuiteados por el Presidente, al igual que el de la diputada Juliana Santillán, quien auguró que la clave del conservador será consolidar el apoyo de Matthei, Kaiser y un amplio sector del electorado de Parisi. “La extinción de la izquierda inútil es un hecho. #VLLC”, sentenció la legisladora.