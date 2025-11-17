Estos son los destinos imperdibles de 2026, según un prestigioso ranking internacional

Explorar nuevas rutas y vivir nuevas experiencias se perfila como la tendencia para los grandes viajes de 2026, con una creciente prioridad por la autenticidad, la cultura y la conexión con la naturaleza. De la mano del prestigioso ranking internacional de la revista Condé Nast Traveler, se revela un grupo diverso de destinos que prometen capturar el interés de quienes buscan alejarse de lo habitual.
Condé Nast Traveler, una de las publicaciones líderes en viajes, elaboró un nuevo listado de los destinos imperdibles para quienes buscan hacer una escapada en 2026 a alguna parte del mundo. En esta edición se destacan escenarios ricos en tradiciones, paisajes singulares y vida urbana vibrante.
Safaris y biodiversidad intacta en África
África se consolida como un llamado para el viajero que busca inmersión total. Arusha, en Tanzania, funciona como la puerta de acceso privilegiada a los icónicos safaris, dada su cercanía con reservas mundialmente famosas como el Serengueti y el área de conservación de Ngorongoro. Además de sus plantaciones de café y mercados tradicionales, Arusha verá la apertura de un centro dedicado a la científica Jane Goodall en 2026, con propuestas interactivas centradas en la conservación y el conocimiento de la biodiversidad.
Más al centro del continente, Gabón emerge como un refugio de naturaleza salvaje. Sus densos bosques y parques nacionales, que aún tienen una infraestructura turística limitada, ofrecen una oportunidad única para observar gorilas, chimpancés y elefantes en un entorno casi intacto.
Joyas escondidas del Caribe y Panamá
Quienes anhelan playas pero buscan escenarios vírgenes encontrarán un paraíso en la Costa Este de Barbados. Moldeada por el océano Atlántico, esta franja costera es menos intervenida que el oeste y preserva tradiciones pesqueras y pequeños pueblos auténticos. Su baja cantidad de hoteles atrae a quienes valoran la exploración genuina, lejos de las masificaciones.
Por su parte, la provincia de Chiriquí en Panamá ofrece una fascinante combinación de paisajes: desde altiplanos y rutas hacia picos volcánicos perfectos para el turismo activo, hasta playas retiradas, manglares y vida marina en el Pacífico. Esta diversidad ambiental convierte a Chiriquí en un destino clave para entender la complejidad geográfica de Panamá.
Historia, vanguardia y sabores urbanos
Las ciudades que fusionan un rico patrimonio con expresiones contemporáneas también figuran en la lista:
Fez, Marruecos: Esta urbe es un portal al pasado gracias a su célebre medina, declarada Patrimonio Mundial. Sus calles laberínticas, talleres de curtido de cuero y mercados vibrantes conservan métodos centenarios, creando un escenario inmersivo de vitalidad y ritos antiguos.
Bruselas, Bélgica: El corazón belga fascina por el contraste entre su patrimonio histórico, ejemplificado en la Plaza Mayor, y las estructuras modernas como el Atomium. Los visitantes se deleitarán con su cultura gastronómica, destacada por los waffles, las cervezas artesanales y el chocolate, mientras descubren galerías de arte y arquitectura art déco.
Guadalajara, México: La capital de Jalisco se modela con aportes de la tradición (mariachi y tequila) y una creciente creatividad joven. Su perfil contemporáneo, lleno de plazas históricas, mercadillos y barrios alternativos con galerías y gastronomía innovadora, la consolida como una urbe esencial para vivir la cultura mexicana.
Los encantos de Europa, Asia y Norteamérica
El ranking también dirige la mirada hacia Alta Carniola (Gorenjska), en Eslovenia, donde la naturaleza alpina domina. Los Alpes Julianos y el famoso lago Bled enmarcan valles alpinos y pueblos tradicionales, ofreciendo un destino ideal para el silencio, las caminatas y las actividades de bienestar.
Para quienes buscan una combinación de aventura y confort, Deer Valley, en Utah, Estados Unidos, ofrece una experiencia de alta gama. Conocido por sus deportes de nieve y hospitalidad sofisticada, el lugar se transforma en meses cálidos para el ciclismo, la pesca deportiva y los recitales al aire libre, todo con acceso privilegiado a la naturaleza estadounidense.
Finalmente, Hong Kong destaca por su versatilidad. Es una metrópoli donde los rascacielos conviven con templos y mercados bulliciosos, pero que sorprende por la cercanía de sus reservas naturales y rutas de trekking, fusionando la vida urbana oriental y occidental en pocos minutos.