Estos son los destinos imperdibles de 2026, según un prestigioso ranking internacional

Safaris y biodiversidad intacta en África

África se consolida como un llamado para el viajero que busca inmersión total. Arusha, en Tanzania, funciona como la puerta de acceso privilegiada a los icónicos safaris, dada su cercanía con reservas mundialmente famosas como el Serengueti y el área de conservación de Ngorongoro. Además de sus plantaciones de café y mercados tradicionales, Arusha verá la apertura de un centro dedicado a la científica Jane Goodall en 2026, con propuestas interactivas centradas en la conservación y el conocimiento de la biodiversidad.