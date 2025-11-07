Antes de que sea tarde: los destinos más anhelados por lo viajeros que están en riesgo de desaparecer

Los viajes a esos destinos que "alguna vez en tu vida tenés que visitar" podrían frustrarse ante el cambio climático. Muchos de esos lugares podrían tacharse de la lista de deseos de los viajeros, no porque ya hayan sido explorados, sino porque nunca podrán hacerlo. El calentamiento global está afectando a algunos de los sitios patrimoniales más valiosos del mundo.
La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se encarga de proteger desde el siglo pasado a los lugares del mundo que tienen un "valor universal excepcional". Así el listado del Patrimonio Mundial de la Unesco coincide muchas veces con los planes de viaje de los turistas. Algunos de los 1000 lugares que todos quieren visitar son también Patrimonio de la Humanidad.
Los sitios patrimoniales más amenazados
Pero si el mundo continúa calentándose, impulsado principalmente por la actividad humana a través de las emisiones de gases de efecto invernadero— muchos de estos lugares emblemáticos podrían perder algunos de esos valores “excepcionales” o incluso dejar de existir por completo.
Glaciares impresionantes
Un informe de CNN advirtió cuáles eran esos destinos que se ven amenazados por un mundo más caliente, perdiendo muchas veces ese atractivo que los hace únicos. Uno de los casos más crudos es el impresionante fiordo de hielo de Ilulissat en Groenlandia, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad donde el glaciar Sermeq Kujalleq se está derritiendo. El gobierno de Groenlandia incluso promociona el fiordo como una oportunidad para presenciar el cambio climático en acción y como un destino que hay que visitar “antes de que sea demasiado tarde”.
Humedales perdidos
El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, por su parte, está experimentando inviernos más cortos con menos nevadas, ríos más cálidos, lagos y humedales cada vez más pequeños y temporadas de incendios más largas, según un informe conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Unesco y la Unión de Científicos Comprometidos.
Los científicos estiman que casi la mitad de los humedales del Gran Ecosistema de Yellowstone podrían perderse, y que los incendios más frecuentes probablemente llevarán a que sus densos bosques se conviertan, con el tiempo, en bosques más abiertos.
Las Galápagos y la Isla de Pascua en peligro
En otras zonas, los fenómenos de El Niño están calentando las aguas alrededor de las islas Galápagos, frente a la costa de Ecuador, e interrumpiendo el suministro de alimentos del que dependen muchas especies de Galápagos.
El aumento del nivel del mar y el incremento de las olas durante las tormentas amenazan con derribar las misteriosas estatuas moai de la remota isla de Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, en el sureste del océano Pacífico.
Los arrecifes que se diezmaron
El aumento de la temperatura del mar ha afectado en los últimos años a los arrecifes de coral, como el atolón de Aldabra en el océano Índico, la barrera de coral de Belice en el Atlántico y la Gran Barrera de Coral en Australia.
En 2016 y 2017, las olas de calor marinas provocadas por el cambio climático mataron a cerca de la mitad de los corales de la Gran Barrera de Coral, junto con muchos otros en todo el mundo.