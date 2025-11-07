Antes de que sea tarde: los destinos más anhelados por lo viajeros que están en riesgo de desaparecer

Un informe de CNN advirtió cuáles eran esos destinos que se ven amenazados por un mundo más caliente, perdiendo muchas veces ese atractivo que los hace únicos. Uno de los casos más crudos es el impresionante fiordo de hielo de Ilulissat en Groenlandia, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad donde el glaciar Sermeq Kujalleq se está derritiendo. El gobierno de Groenlandia incluso promociona el fiordo como una oportunidad para presenciar el cambio climático en acción y como un destino que hay que visitar “antes de que sea demasiado tarde”.