Secciones
Mundo

Antes de que sea tarde: los destinos más anhelados por lo viajeros que están en riesgo de desaparecer

Más de 1000 sitios que están en la lista de deseos de los viajeros fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La Isla de Pascua, uno de los sitios amenzados por el cambio climático. La Isla de Pascua, uno de los sitios amenzados por el cambio climático.
Hace 3 Hs

Los viajes a esos destinos que "alguna vez en tu vida tenés que visitar" podrían frustrarse ante el cambio climático. Muchos de esos lugares podrían tacharse de la lista de deseos de los viajeros, no porque ya hayan sido explorados, sino porque nunca podrán hacerlo. El calentamiento global está afectando a algunos de los sitios patrimoniales más valiosos del mundo.

Becas para viajar a Corea y Japón: cómo postular al Winter Camp 2026

Becas para viajar a Corea y Japón: cómo postular al Winter Camp 2026

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se encarga de proteger desde el siglo pasado a los lugares del mundo que tienen un "valor universal excepcional". Así el listado del Patrimonio Mundial de la Unesco coincide muchas veces con los planes de viaje de los turistas. Algunos de los 1000 lugares que todos quieren visitar son también Patrimonio de la Humanidad.

Los sitios patrimoniales más amenazados

Pero si el mundo continúa calentándose, impulsado principalmente por la actividad humana a través de las emisiones de gases de efecto invernadero— muchos de estos lugares emblemáticos podrían perder algunos de esos valores “excepcionales” o incluso dejar de existir por completo.

Glaciares impresionantes

Un informe de CNN advirtió cuáles eran esos destinos que se ven amenazados por un mundo más caliente, perdiendo muchas veces ese atractivo que los hace únicos. Uno de los casos más crudos es el impresionante fiordo de hielo de Ilulissat en Groenlandia, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad donde el glaciar Sermeq Kujalleq se está derritiendo. El gobierno de Groenlandia incluso promociona el fiordo como una oportunidad para presenciar el cambio climático en acción y como un destino que hay que visitar “antes de que sea demasiado tarde”.

Humedales perdidos

El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, por su parte, está experimentando inviernos más cortos con menos nevadas, ríos más cálidos, lagos y humedales cada vez más pequeños y temporadas de incendios más largas, según un informe conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Unesco y la Unión de Científicos Comprometidos.

Los científicos estiman que casi la mitad de los humedales del Gran Ecosistema de Yellowstone podrían perderse, y que los incendios más frecuentes probablemente llevarán a que sus densos bosques se conviertan, con el tiempo, en bosques más abiertos.

Las Galápagos y la Isla de Pascua en peligro

En otras zonas, los fenómenos de El Niño están calentando las aguas alrededor de las islas Galápagos, frente a la costa de Ecuador, e interrumpiendo el suministro de alimentos del que dependen muchas especies de Galápagos.

El aumento del nivel del mar y el incremento de las olas durante las tormentas amenazan con derribar las misteriosas estatuas moai de la remota isla de Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, en el sureste del océano Pacífico.

Los arrecifes que se diezmaron

El aumento de la temperatura del mar ha afectado en los últimos años a los arrecifes de coral, como el atolón de Aldabra en el océano Índico, la barrera de coral de Belice en el Atlántico y la Gran Barrera de Coral en Australia.

En 2016 y 2017, las olas de calor marinas provocadas por el cambio climático mataron a cerca de la mitad de los corales de la Gran Barrera de Coral, junto con muchos otros en todo el mundo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las cinco atracciones más famosas del mundo que decepcionan a los turistas

Las cinco atracciones más famosas del mundo que decepcionan a los turistas

Qué es el turismo del silencio y por qué cada vez más personas lo eligen para descansar

Qué es el turismo del silencio y por qué cada vez más personas lo eligen para descansar

El mejor lugar para vivir: una ciudad argentina se consagró como la más habitable de América Latina

El mejor lugar para vivir: una ciudad argentina se consagró como la más habitable de América Latina

El ranking de los 10 pasaportes más poderosos del mundo: Estados Unidos salió por primera vez de la lista

El ranking de los 10 pasaportes más poderosos del mundo: Estados Unidos salió por primera vez de la lista

Transnistria, el enigmático destino que cada vez suma más turistas: ¿por qué todos lo eligen?

Transnistria, el enigmático destino que cada vez suma más turistas: ¿por qué todos lo eligen?

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
4

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo
5

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos
6

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Más Noticias
El perfume que usa Luis Miguel cuesta menos de lo que imaginás: conocé su fragancia favorita

El perfume que usa Luis Miguel cuesta menos de lo que imaginás: conocé su fragancia favorita

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Día de San Ernesto: la oración para pedirle fortaleza y valentía este 7 de noviembre

Día de San Ernesto: la oración para pedirle fortaleza y valentía este 7 de noviembre

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Comentarios