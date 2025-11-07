Secciones
Mundo

El ranking de los 10 pasaportes más poderosos del mundo: Estados Unidos salió por primera vez de la lista

Estados Unidos salió por primera vez del ranking de los pasaportes más poderosos y se posicionó en el lugar más bajo en 20 años.

¿Por qué el pasaporte de Estados Unidos ya no es el más poderoso? ¿Por qué el pasaporte de Estados Unidos ya no es el más poderoso?
Hace 1 Hs

¿Qué hace a un pasaporte poderoso? Son múltiples los criterios, pero uno de los más importantes es la cantidad de países a los que se puede acceder sin la necesidad de visa previa. Hace una década, el pasaporte de Estados Unidos era el documento más fuerte del mundo, con acuerdos de exención entre países y políticas favorables para la diplomacia. Hoy, por primera vez en 20 años, se encuentra fuera de los primeros 10.

Estados Unidos llegó a un mínimo histórico, al posicionarse en el lugar más bajo del índice de Pasaportes Henley en 20 años. Este indicador clasifica a las naciones en función del número de destinos que un viajero puede visitar sin necesidad de visa, lo que dio como resultado que el país norteamerciano cayera del séptimo lugar en 2024 al duodécimo para finales del 2025.

Son tres los pasaportes asiáticos que encabezan la lista en la eficacia de estos documentos. Singapur se encuentra en el primer puesto, con acceso sin visa a 193 destinos en todo el mundo; Corea del Sur, con acceso a 190; y Japón, con 189. Mientras tanto, Estados Unidos bajó al lugar 12 en la última clasificación trimestral, empatando con Malasia.

La posición más baja en 20 años

Según los datos del informe, los estadounidenses pueden viajar actualmente a 182 de los 227 países y territorios que abarca el índice creado por la firma de asesoría global en ciudadanía y residencia Henley & Partners, con sede en Londres, y que utiliza datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Este número sigue siendo relativamente alto, aunque inferior al de los países asiáticos. Además, dado  que Henley contabiliza varios países con la misma puntuación como un solo puesto en su clasificación, en realidad hay 36 países que superan a Estados Unidos en la lista.

¿Por qué el pasaporte de Estados Unidos perdió prestigio?

Pero las razones más profundas se deben a una serie de cambios de acceso. Mientras que los residentes estadounidenses pueden entrar a 182 países sin visa, solo 46 nacionalidades están permitidas en el país norteamericano, según indicó el informe. En abril, Brasil eliminó la exención de visa para ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Australia, alegando falta de reciprocidad.

Mientras que otros países se volvieron más accesibles. China estuvo implementando políticas más favorables, ofreciendo exenciones de visa para decenas de países, principalmente europeos, incluyendo Alemania y Francia, pero Estados Unidos no se ha sumado a esta iniciativa.

Papúa Nueva Guinea y Myanmar también modificaron sus políticas de entrada, lo que mejoró la posición de otros pasaportes en los rankings y perjudicó aún más la de Estados Unidos. El golpe final, según el último informe del índice, fue la implementación por parte de Somalia de un nuevo sistema de visa electrónica y la exclusión de Estados Unidos de la lista de países exentos de visa de Vietnam.

También señalaron desde Henley & Partners que el aumento de los costos de las visas en los EE. UU., donde el valor del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA) casi se duplicó el 30 de septiembre de 2025, de 21 U$S a 40 U$S.

