El ranking de los 10 pasaportes más poderosos del mundo: Estados Unidos salió por primera vez de la lista

¿Qué hace a un pasaporte poderoso? Son múltiples los criterios, pero uno de los más importantes es la cantidad de países a los que se puede acceder sin la necesidad de visa previa. Hace una década, el pasaporte de Estados Unidos era el documento más fuerte del mundo, con acuerdos de exención entre países y políticas favorables para la diplomacia. Hoy, por primera vez en 20 años, se encuentra fuera de los primeros 10.