Qué comidas y bebidas pueden provocar migrañas, según una nutricionista de Harvard

Sarah Anzlovar los desencadenantes “varían de acuerdo con cada persona”, aunque existen patrones frecuentes.

Una especialista brindó detalles de los alimentos que pueden generar dolores de cabeza.
La relación entre la dieta y diversos problemas de salud viene siendo objeto de estudio desde hace décadas. Entre esos vínculos, uno de los más analizados es el que conecta ciertos alimentos con la aparición de migrañas. 

En este contexto, la nutricionista Sarah Anzlovar, magíster por la Universidad Tufts y con experiencia en el Hospital Brigham and Women’s de Harvard, aportó nuevas precisiones sobre las comidas y bebidas que pueden desencadenar estos episodios. La especialista aclaró que los desencadenantes “varían de acuerdo con cada persona”, aunque existen patrones frecuentes.

La neuróloga Amaal Starling, de Mayo Clinic, define la migraña como un dolor de cabeza particularmente intenso, con una sensación “pulsátil o punzante”, que suele localizarse en un solo lado del cráneo. Los episodios, según indica, pueden prolongarse entre cuatro y 72 horas.

El cuadro no se agota en el dolor: también puede presentarse acompañado de náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a estímulos como la luz, los sonidos o incluso ciertos olores. Algunas personas, además, experimentan la llamada “aura”, una señal previa o simultánea al ataque que puede incluir destellos luminosos, puntos ciegos, hormigueos faciales o en extremidades, y dificultades para hablar.

Cafeína y alcohol, dos posibles detonantes

En su análisis para Verywell Health, Anzlovar mencionó que tanto las bebidas con cafeína como el alcohol suelen estar asociados con la aparición de migrañas. Señaló que “una taza de café puede ayudar a tratar o prevenir la migraña”, pero remarcó que “dosis mayores parecen desencadenar los síntomas y empeorarlos”.

Respecto del consumo de alcohol, la nutricionista advirtió: “Las personas que experimentan migrañas han notado una fuerte asociación entre el consumo de alcohol y los síntomas”. Si bien no todos los pacientes sensibles reaccionan de la misma manera, recomendó limitar o directamente evitar su ingesta.

Edulcorantes artificiales y chocolate: qué se sabe

Otro de los puntos sobre los que llamó la atención fue el impacto del edulcorante artificial aspartame. Según la experta, “algunos estudios sugieren que los alimentos y bebidas que contienen aspartame aumentan los síntomas y la frecuencia de las migrañas”. Para quienes detecten sensibilidad, aconsejó reemplazarlo por opciones sin azúcar como “extracto de monk fruit o stevia”.

El chocolate también fue mencionado como un potencial agravante, aunque en menor medida. Anzlovar indicó que este alimento “puede exacerbar los síntomas de la migraña en un pequeño porcentaje de personas”.

La tiramina y los alimentos que podrían influir en los episodios

Un capítulo aparte merecen los alimentos con tiramina, un aminoácido presente de forma natural tanto en el cuerpo humano como en diversos productos. Si bien su influencia aún genera debate, la nutricionista explicó que “puede desencadenar migrañas en algunas personas, aunque la investigación sobre el tema es inconclusa”.

Anzlovar citó el estudio Tyramine ingestion and migraine attack: a systematic review (2023), donde se detallan las principales fuentes de tiramina. Entre ellas se encuentran:

- Quesos añejos: azul, brie, gorgonzola, feta, cheddar.

- Alimentos fermentados: chucrut, kimchi, miso.

- Carnes y pescados curados, ahumados o en escabeche: salmón ahumado, mortadela, corned beef, panceta, pepperoni.

La lista también incluye bebidas alcohólicas y productos que contienen nitratos, sulfitos, levaduras concentradas y glutamato monosódico (MSG).

