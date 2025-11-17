Qué comidas y bebidas pueden provocar migrañas, según una nutricionista de Harvard

Edulcorantes artificiales y chocolate: qué se sabe

Otro de los puntos sobre los que llamó la atención fue el impacto del edulcorante artificial aspartame. Según la experta, “algunos estudios sugieren que los alimentos y bebidas que contienen aspartame aumentan los síntomas y la frecuencia de las migrañas”. Para quienes detecten sensibilidad, aconsejó reemplazarlo por opciones sin azúcar como “extracto de monk fruit o stevia”.