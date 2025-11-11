Moria Casán vs. Georgina Barbarossa: así fue el segundo round por el rating matutino

Tras un debut prometedor en la pantalla de El Trece con La Mañana con Moria, la diva de los tacos altos y las frases filosas volvió a medirse contra A la Barbarossa, el clásico matutino de Telefe. En su estreno, Casán había logrado 2.7 puntos de rating promedio, mientras que Barbarossa se impuso con 4.1 puntos. Sin embargo, en la franja de competencia directa, la diferencia fue más ajustada: 2.9 contra 3.8 puntos.