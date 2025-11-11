Moria Casán vs. Georgina Barbarossa: así fue el segundo round por el rating matutino

La batalla por las mañanas de la televisión argentina continúa con fuerza. Este martes 11 de noviembre se produjo el segundo enfrentamiento directo entre Moria Casán y Georgina Barbarossa, dos figuras icónicas que ahora compiten por la audiencia en el mismo horario.
Tras un debut prometedor en la pantalla de El Trece con La Mañana con Moria, la diva de los tacos altos y las frases filosas volvió a medirse contra A la Barbarossa, el clásico matutino de Telefe. En su estreno, Casán había logrado 2.7 puntos de rating promedio, mientras que Barbarossa se impuso con 4.1 puntos. Sin embargo, en la franja de competencia directa, la diferencia fue más ajustada: 2.9 contra 3.8 puntos.
Segundo round: el rating minuto a minuto
En su segundo programa, Moria mantuvo cifras similares. A las 9:07, los primeros minutos de La Mañana con Moria marcaban 1.6 puntos. Media hora después, el envío subía a 2.5 puntos, mientras A la Barbarossa arrancaba con 3.6 puntos en Telefe.
A las 10:13, Casán se sostenía con 2.8 puntos, mientras Barbarossa promediaba 3.6. En el cierre de la franja, alrededor de las 10:23, Moria registraba 2.6 puntos, y su rival directa alcanzaba 3.8 puntos, consolidando su liderazgo en la mañana.
La pelea recién comienza
Aunque Moria no logró superar a Georgina en este segundo round, su presencia en el horario matutino despertó curiosidad y reconfiguró el panorama televisivo. En redes sociales, su debut generó gran repercusión y multiplicó los comentarios sobre su estilo frontal y descontracturado.