Secciones
SociedadEn las redes

Los riesgos de no quitar el sarro de tu pava eléctrica: el “truco alemán” para eliminarlo con éxito

El sarro puede convertirse en un problema si no se soluciona rápidamente.

¿Cómo eliminar el sarro de la pava eléctrica? ¿Cómo eliminar el sarro de la pava eléctrica?
Hace 1 Hs

Si te encontraste con una cubierta blanca después de un par de usos de tu pava eléctrica, no te amargues, existen técnicas muy sencillas para eliminar fácilmente uno de los problemas más comunes en estos electrodomésticos: el sarro. Antes de que este afecte al funcionamiento o a tu salud, hay un truco muy sencillo para terminar con el problema.

La alternativa al secaplatos que ahorra espacio y mantiene la mesada impecable

La alternativa al secaplatos que ahorra espacio y mantiene la mesada impecable

El sarro es un residuo mineral compuesto principalmente por carbonato de calcio y magnesio. Ambos están presentes en el agua potable y se solidifican cuando el líquido se calienta, adhiriéndose a la superficie metálica de este aparato. Si te encontraste con una capa blanquecina en el interior de tu pava, es porque estás ante una acumulación de sarro que necesita ser eliminada.

Los efectos de la acumulación de sarro

La presencia de sarro en la pava eléctrica no es solo antiestética sino también perjudicial para el funcionamiento de la misma y para tu salud. Como explicaron desde Infobae, la acumulación de sarro puede reducir la eficiencia de la pava eléctrica, ya que la capa de residuos actúa como un aislante, lo que obliga al aparato a consumir más energía para calentar el agua.

Además el sarro modifica la experiencia de consumo y puede tener efectos en el cuerpo. Este modifica el sabor y calidad de las bebidas preparadas, mientras que estos minerales no son tóxicos pero su acumulación puede ser un hábitat para bacterias si no se controla adecuadamente.

Una técnica sencilla pero efectiva

Una técnica se volvió viral en el último tiempo ya que promete sacar el sarro con muy poco esfuerzo. "El truco alemán" consiste en llenar la pava eléctrica con partes iguales de agua y vinagre blanco, llevarla a ebullición y dejar reposar durante 30 minutos antes de enjuagar.

Con una esponja, se retiran los residuos y el resultado es una pava brillante y sin rastros de sarro. Repitiendo esta técnica al menos una vez a la semana o cada 10 o 15 días se garantiza que el artefacto no acumule sarro que afecte el sabor del agua. Esta técnica también puede aplicarse a las cafeteras convencionales.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Colegio de Abogados organiza una charla híbrida con expertas en grooming y ciberbullying

El Colegio de Abogados organiza una charla híbrida con expertas en grooming y ciberbullying

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
2

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
3

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”
6

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

Más Noticias
¿Se perdió el respeto? Inglaterra volvió a desafiar el Haka de los All Blacks

¿Se perdió el respeto? Inglaterra volvió a desafiar el Haka de los All Blacks

El dólar cayó y tocó su valor más bajo en un mes

El dólar cayó y tocó su valor más bajo en un mes

Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor, cambia el horario comercial y se viene un fin de semana largo

Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor, cambia el horario comercial y se viene un fin de semana largo

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Comentarios