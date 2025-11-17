Los riesgos de no quitar el sarro de tu pava eléctrica: el “truco alemán” para eliminarlo con éxito

Si te encontraste con una cubierta blanca después de un par de usos de tu pava eléctrica, no te amargues, existen técnicas muy sencillas para eliminar fácilmente uno de los problemas más comunes en estos electrodomésticos: el sarro. Antes de que este afecte al funcionamiento o a tu salud, hay un truco muy sencillo para terminar con el problema.
El sarro es un residuo mineral compuesto principalmente por carbonato de calcio y magnesio. Ambos están presentes en el agua potable y se solidifican cuando el líquido se calienta, adhiriéndose a la superficie metálica de este aparato. Si te encontraste con una capa blanquecina en el interior de tu pava, es porque estás ante una acumulación de sarro que necesita ser eliminada.
Los efectos de la acumulación de sarro
La presencia de sarro en la pava eléctrica no es solo antiestética sino también perjudicial para el funcionamiento de la misma y para tu salud. Como explicaron desde Infobae, la acumulación de sarro puede reducir la eficiencia de la pava eléctrica, ya que la capa de residuos actúa como un aislante, lo que obliga al aparato a consumir más energía para calentar el agua.
Además el sarro modifica la experiencia de consumo y puede tener efectos en el cuerpo. Este modifica el sabor y calidad de las bebidas preparadas, mientras que estos minerales no son tóxicos pero su acumulación puede ser un hábitat para bacterias si no se controla adecuadamente.
Una técnica sencilla pero efectiva
Una técnica se volvió viral en el último tiempo ya que promete sacar el sarro con muy poco esfuerzo. "El truco alemán" consiste en llenar la pava eléctrica con partes iguales de agua y vinagre blanco, llevarla a ebullición y dejar reposar durante 30 minutos antes de enjuagar.
Con una esponja, se retiran los residuos y el resultado es una pava brillante y sin rastros de sarro. Repitiendo esta técnica al menos una vez a la semana o cada 10 o 15 días se garantiza que el artefacto no acumule sarro que afecte el sabor del agua. Esta técnica también puede aplicarse a las cafeteras convencionales.