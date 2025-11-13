Secciones
SociedadActualidad

La alternativa al secaplatos que ahorra espacio y mantiene la mesada impecable

Las rejillas removibles se imponen como la alternativa práctica y estética que reemplaza al secaplatos tradicional.

La alternativa al secaplatos que ahorra espacio y mantiene la mesada impecable
Hace 28 Min

El tradicional secaplatos sobre la mesada comienza a desaparecer de las cocinas argentinas. En su lugar, una nueva tendencia se impone por su practicidad, diseño y capacidad para optimizar el espacio: las rejillas removibles que se colocan directamente sobre la pileta.

Este sistema, cada vez más popular en los hogares modernos, permite mantener la mesada despejada y seca, eliminando objetos innecesarios a la vista y aportando un estilo más ordenado y minimalista.

La alternativa al secaplatos que ahorra espacio y mantiene la mesada impecable

Por qué las rejillas removibles son la nueva estrella del diseño de cocina

A diferencia de los secaplatos tradicionales —que suelen acumular agua y ocupar gran parte del espacio útil—, las rejillas escurridoras removibles ofrecen una solución funcional y estética.

Se apoyan sobre la pileta, permitiendo que el agua escurra directamente, sin mojar la superficie de trabajo.

Existen modelos de acero inoxidable, silicona y madera tratada, todos resistentes al agua y fáciles de limpiar. Algunos incluyen soportes antideslizantes para mayor estabilidad y seguridad.

Los beneficios de sumar una rejilla removible en la cocina

Esta tendencia responde a una necesidad actual: cocinas más funcionales, limpias y visualmente amplias.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Mesada despejada: optimiza el espacio y brinda mayor comodidad para cocinar o limpiar.

Más higiene: evita la acumulación de agua, bacterias y hongos.

Practicidad total: se coloca y retira fácilmente, adaptándose a cualquier rutina.

Diseño moderno: aporta un toque elegante, ideal para cocinas abiertas o integradas al living.

Cómo aprovechar al máximo las rejillas removibles

Para disfrutar todos los beneficios de esta tendencia, conviene seguir algunos consejos prácticos:

Elegir el tamaño adecuado: debe ajustarse bien al ancho de la pileta y contar con base antideslizante.

Usarla de manera eficiente: colocar primero los utensilios grandes y luego los más pequeños, para mejorar el escurrido.

Mantener la limpieza: lavarla después de cada uso y dejarla secar al aire.

Guardarla correctamente: podés colgarla o guardarla en un cajón para mantener la mesada libre de objetos.

Una solución práctica que marca el futuro del diseño de interiores

Cada vez más interioristas y diseñadores de cocinas recomiendan incorporar soluciones versátiles y funcionales como las rejillas removibles.

Esta alternativa no solo ahorra espacio, sino que también promueve un ambiente más ordenado y estético, alineado con la filosofía del minimalismo moderno.

Un pequeño cambio que transforma por completo la dinámica del hogar: menos objetos, más comodidad y diseño inteligente.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
3

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
6

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Más Noticias
Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Por qué salen burbujas en el agua y qué interpretación espiritual tienen

Por qué salen burbujas en el agua y qué interpretación espiritual tienen

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

¿Qué santos se celebran este 13 de noviembre?

¿Qué santos se celebran este 13 de noviembre?

Comentarios