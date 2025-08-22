Secciones
FIFA confirmó fecha, hora y lugar del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

El certamen contará con 48 selecciones y 104 partidos, marcando un formato histórico.

Hace 2 Hs

El Mundial 2026 sigue dando pasos firmes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron los detalles del sorteo de grupos del torneo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC. Trump destacó que será el conjunto de eventos deportivos más grande y complejo de la historia y aseguró que ese escenario dará un inicio fenomenal.

Infantino añadió que el Mundial unirá al mundo y resaltó el orgullo de que sea en territorio estadounidense. El anuncio se realizó en la Casa Blanca, acompañado por el vicepresidente JD Vance.

La edición 2026 tendrá un formato histórico: 48 selecciones participarán por primera vez en 104 partidos, desde el 11 de junio hasta la final del 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Estados Unidos será anfitrión por segunda ocasión después de la edición de 1994, recordada por su espectáculo y figuras musicales que amenizaron el sorteo de grupos en Las Vegas.

Expectativa global

La FIFA anticipa que el certamen generará un impacto sin precedentes, no solo en lo deportivo sino también en lo cultural y económico. Con estadios modernos y una logística compleja, el desafío será organizar el mayor Mundial de la historia.

