La camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo volvió a su familia en un gesto que emocionó a todos en Boca

“Perdón que no pueda hablar, es muy fuerte porque es una señal de la vida que sigue estando acá entre nosotros. Cuando me la entregó se me puso la piel de gallina, la quería ver y la quería tener”, expresó Ignacio entre lágrimas. También agradeció la intervención de Edinson Cavani, clave para concretar el contacto. “Agradecerte de corazón el gesto que tuviste, y a vos también, 'Edi', por contactarte”, dijo.