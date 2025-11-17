Guillermo Norry se bajó de la disputa electoral en San Martín: “No seré dirigente; prefiero la libertad de la platea”

El ex interventor también se refirió al golpe anímico que significó la final perdida en Rosario, en donde San Martín cayó contra Aldosivi y se quedó sin ascenso en 2024. A un año de aquel desenlace, la herida sigue abierta. “Me quedé mudo y sigo mudo”, reconoció. Y fue más allá en su crítica a la manera en que se dio el desenlace: “San Martín perdió muchas finales, pero a lo San Martín. Esta final tuvo características que avergonzaron al hincha. No es el San Martín que conocemos, que amamos y que nos dio la razón de ser”.