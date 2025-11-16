Elecciones en San Martín: padrón, listas, plazos y todo lo que se define en los próximos días

El cronograma continuará con un punto alto el sábado, fecha límite para la presentación de listas en la sede de Bolívar 1960. Hasta el momento, dos espacios políticos aparecen como firmes competidores. Por un lado, el sector encabezado por Augusto Rodríguez, que aún no tiene definida la fórmula completa, pero que viene trabajando en un armado que busca equilibrar renovación y experiencia dirigencial. Por el otro, la lista que llevará como candidato a presidente al médico Samuel Semrik, quien estaría acompañado por José Hugo Saab como vicepresidente primero y por Pablo Kasem como “vice” segundo. Semrik, con pasado en el club como médico del plantel profesional y como dirigente, intenta seguir los pasos de su padre, el histórico Luis Semrik, también médico y posteriormente presidente de la institución.