Elecciones en San Martín: padrón, listas, plazos y todo lo que se define en los próximos días

San Martín entró en una cuenta regresiva cargada de expectativas, negociaciones y movimientos internos. El proceso electoral ya está en marcha y los próximos días serán decisivos para terminar de delinear el mapa político del club, con plazos que se aceleran, listas por confirmarse y una elección que asoma como una de las más relevantes de los últimos años. Tras un ciclo institucional desgastado y un presente deportivo frágil, el futuro de la institución se definirá en un escenario en el que cada detalle empieza a tomar un peso determinante.
Este lunes se pondrá en marcha una de las etapas más sensibles del cronograma. La exhibición del padrón provisorio, documento que permitirá saber quiénes están en condiciones de votar y quiénes deberán regularizar su situación. Ese mismo día se designarán también a los presidentes de mesa, un paso crucial para comenzar a ordenar el operativo electoral. Aunque el padrón será depurado durante los días siguientes, todo indica que el número de asociados habilitados a votar estará entre 2.000 y 2.500.
El cronograma continuará con un punto alto el sábado, fecha límite para la presentación de listas en la sede de Bolívar 1960. Hasta el momento, dos espacios políticos aparecen como firmes competidores. Por un lado, el sector encabezado por Augusto Rodríguez, que aún no tiene definida la fórmula completa, pero que viene trabajando en un armado que busca equilibrar renovación y experiencia dirigencial. Por el otro, la lista que llevará como candidato a presidente al médico Samuel Semrik, quien estaría acompañado por José Hugo Saab como vicepresidente primero y por Pablo Kasem como “vice” segundo. Semrik, con pasado en el club como médico del plantel profesional y como dirigente, intenta seguir los pasos de su padre, el histórico Luis Semrik, también médico y posteriormente presidente de la institución.
Además, existen otros nombres que podrían sumarse en las próximas horas al escenario electoral. Oscar Mirkin, que por estas horas define la conformación de su lista; Nicolás Nasrallah y Gustavo García, quienes evalúan sus chances dentro de un tablero político que podría presentar más de dos opciones camino al próximo domingo 30. Lo que ocurra en los próximos días será clave para saber si finalmente habrá una contienda con varias listas o si el mapa tenderá a polarizarse.
El siguiente hito del proceso se dará el lunes 24, cuando se oficialicen las listas que cumplan con los requisitos formales y pasen el filtro estatutario. Recién entonces quedará claro quiénes competirán realmente por la conducción del club durante hasta mediados de 2027.
El miércoles 26 será otro día importante. Se presentará el padrón definitivo, ya depurado, y se entregarán las boletas oficiales que serán utilizadas en los sufragios. Dos días después, se llevará a cabo la designación de los fiscales de mesa, quienes tendrán la responsabilidad de supervisar el acto eleccionario y garantizar la transparencia del proceso.
Finalmente, San Martín tendrá su cita con las urnas el domingo 30, entre las 9 y las 18, en el complejo “Natalio Mirkin”. Allí, los socios decidirán no sólo a la nueva comisión directiva, sino también el rumbo que tomará una institución que necesita recobrar fortaleza, unidad y claridad de proyecto. El tiempo empieza a correr y los próximos días prometen intensidad, movimientos y definiciones que marcarán el futuro de la institución.