El secreto mejor guardado para lavar la ropa blanca y que no se ponga amarilla

La buena noticia es que evitar este problema no es ni complicado ni costoso. Existe un truco eficaz, económico y completamente natural que ayuda a mantener las prendas blancas impecables por mucho más tiempo. El método combina bicarbonato de sodio y vinagre blanco, dos ingredientes que se destacan por sus propiedades limpiadoras, desodorantes y blanqueadoras, capaces de eliminar residuos sin dañar los tejidos.