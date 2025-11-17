Estados Unidos cambia los billetes de dólares: ¿cuándo dejarán de aceptarse los viejos?

El Gobierno de Estados Unidos aprobó un plan considerable para rediseñar la totalidad de los billetes de dólar. Este proyecto busca reforzar las medidas de seguridad para frustrar la falsificación, una acción esencial para mantener la integridad de la divisa de mayor uso en el ámbito global. La iniciativa la dirigirán el Departamento del Tesoro y el Buró de Grabado e Impresión (BEP), y se desarrollará a lo largo de los próximos diez años. Su meta primordial es sostener la confianza del público en el sistema monetario del país.
La puesta en marcha de esta reforma se efectuará de forma progresiva. El cambio de diseño abarcará todas las denominaciones, desde los billetes de cinco hasta los de 100 dólares. El proyecto establece un compromiso con la innovación en seguridad de la moneda nacional.
Cómo serán los nuevos billetes de dolar
Se comunicó que los nuevos billetes incorporarán características tecnológicas avanzadas. Es importante señalar que los ejemplares actuales conservarán su validez legal y no precisarán un reemplazo inmediato. El plan de rediseño establece una secuencia programada de implementación que se extenderá entre 2026 y 2034.
Los diseños nuevos integrarán tintas de seguridad de última generación, microimpresiones, relieves táctiles y patrones de color muy difíciles de replicar con la tecnología digital. A pesar de estas modificaciones, el dinero que circula en el presente continuará siendo moneda de curso legal. Esto significa que no habrá necesidad de canjear o reemplazar los billetes; coexistirán con las versiones recientes mientras permanezcan en buenas condiciones.
La introducción de cada nueva denominación son las siguientes:
-Billete de 10 dólares: año 2026
-Billete de 50 dólares: año 2028
-Billete de 20 dólares: año 2030
-Billete de 5 dólares: año 2032
-Billete de 100 dólares: año 2034
Qué billetes no se aceptan más
El Buró de Grabado e Impresión (BEP) recordó las normativas que regulan el dinero mutilado o deteriorado, esto en el contexto del rediseño de los dólares. Se definen como "mutilados" aquellos billetes que perdieron parte de su superficie original a causa del fuego, el agua, productos químicos o un daño físico severo. Estos billetes no se aceptan en establecimientos o bancos comerciales, ya que su estado complicado dificulta la verificación de su autenticidad y valor nominal.
A pesar de la situación, el BEP ofrece un servicio sin costo de evaluación y reemplazo para quienes posean dólares dañados. Si se logra identificar más del 50% del billete y se demuestra que la parte restante se destruyó, el organismo reembolsa el valor total del ejemplar. El Buró de Grabado e Impresión garantiza así una vía para recuperar el valor del dinero seriamente afectado.