Estados Unidos cambia los billetes de dólares: ¿cuándo dejarán de aceptarse los viejos?

El Gobierno de Estados Unidos aprobó un plan considerable para rediseñar la totalidad de los billetes de dólar. Este proyecto busca reforzar las medidas de seguridad para frustrar la falsificación, una acción esencial para mantener la integridad de la divisa de mayor uso en el ámbito global. La iniciativa la dirigirán el Departamento del Tesoro y el Buró de Grabado e Impresión (BEP), y se desarrollará a lo largo de los próximos diez años. Su meta primordial es sostener la confianza del público en el sistema monetario del país.