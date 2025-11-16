¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Diciembre es un mes de alto consumo en el que la circulación de monedas se intensifica. Un poco por la concentración de pago de salarios y de aguinaldo en tan sólo 30 días, como suele pasar en Tucumán, y que puede implicar una inyección que rondaría los $ 450.000 millones por parte del Estado provincial, y una cifra similar para el caso de salarios privados, jubilaciones y pensiones en la provincia. Otro poco por la demanda de divisas extranjeras para aquellos que decidan veranear fuera de la Argentina. Tanto dinero en circulación se presta a la aparición de billetes apócrifos, que personas inescrupulosas intentan volcar al mercado, aprovechando el movimiento constante de papeles. Frente a eso, el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó la Guía de Actuación para la Detección Temprana de Moneda Falsificada. La falsificación de moneda se encuentra tipificada entre los artículos 282 al 287 del Código Penal de la Nación. Para la detección, los ciudadanos no necesitan de tecnología adicional. El método para diferenciar moneda legal de la ilegal es sencillo: tocar, mirar y girar el billete.
• Toque. Verifique la impresión calcográfica en el retrato, animal o símbolo principal del peso. Debe sentirse en relieve al pasar los dedos, indica la guía. Es fundamental el hilo de seguridad.
• Mire. Observe a contraluz la marca de agua, el hilo de seguridad y el motivo de complementación frente-dorso. Confirme que se vean con nitidez y sin impresiones.
• Gire. Incline el billete y controle la tinta de variabilidad óptica: el número o símbolo debe cambiar de color o mostrar brillo metálico según la serie. Todos los billetes tienen una marca de agua, que se puede detectar fácilmente a contraluz.
El billete de pesos argentinos en su composición es 100% de fibra de algodón, exento de fluorescencia a la luz ultravioleta. La impresión se realiza en cuatro etapas sucesivas puesto que emplea sistemas de impresión offset, calcografía, serigrafía y tipografía.
¿Qué pasa con el dólar? En su composición es una mezcla de 25% lino y un 75% de algodón, es de textura firme. Al tacto se siente algo áspero, producto de la composición única del papel.
• Al tacto. Sienta elrelieve en el retrato, números y letras. El papel es firme, con textura áspera y sin brillo.
• A la vista. A contraluz, revise la marca de agua (rostro o número) y el hilo de seguridad con la inscripción “USA” y el valor del billete.
• Incline el billete para ver el cambio de color del número (de cobre a verde). En el de 100, observe la campana y el hilo 3D.
En tanto, billetes de euro están compuestos íntegramente por fibra de algodón, lo que le otorga -al igual que en los pesos- una resistencia y textura particular al tacto.
• Deslice los dedos sobre el anverso: deben sentirse en relieve el motivo arquitectónico, los números grandes y las líneas laterales.
• A contraluz, observe la marca de agua, el hilo de seguridad y la ventana con retrato (en billetes de 20 € o más).
• Incline el billete para detectar el cambio de color del número (verde a azul), el holograma con retrato y valor y, en 100 €/200 €, la banda con satélites €.