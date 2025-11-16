¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Diciembre es un mes de alto consumo en el que la circulación de monedas se intensifica. Un poco por la concentración de pago de salarios y de aguinaldo en tan sólo 30 días, como suele pasar en Tucumán, y que puede implicar una inyección que rondaría los $ 450.000 millones por parte del Estado provincial, y una cifra similar para el caso de salarios privados, jubilaciones y pensiones en la provincia. Otro poco por la demanda de divisas extranjeras para aquellos que decidan veranear fuera de la Argentina. Tanto dinero en circulación se presta a la aparición de billetes apócrifos, que personas inescrupulosas intentan volcar al mercado, aprovechando el movimiento constante de papeles. Frente a eso, el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó la Guía de Actuación para la Detección Temprana de Moneda Falsificada. La falsificación de moneda se encuentra tipificada entre los artículos 282 al 287 del Código Penal de la Nación. Para la detección, los ciudadanos no necesitan de tecnología adicional. El método para diferenciar moneda legal de la ilegal es sencillo: tocar, mirar y girar el billete.