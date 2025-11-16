El auge del pago digital: transferencias versus efectivo

El billete está dejando de ser protagonista de la vida cotidiana. Pagar el café, dividir una cena con amigos, transferir para un regalo o saldar la factura de internet se convirtió en un acto que no requiere sacar la billetera, ni buscar cambio, ni pensar en el cajero más cercano. El dinero se volvió parte de la pantalla. En Latinoamérica, un análisis de Payments & Commerce Market Intelligence (PCMI) de 2025 revela que los pagos digitales ya representan alrededor del 60% del gasto de los consumidores en la región, mientras que la participación del efectivo cayó a aproximadamente el 37%. La relación con el dinero cambió: dejó de ser un objeto físico para convertirse en algo vivo, dinámico y en evolución constante. “El dinero dejó de ser algo que se toca y empezó a ser algo que se administra. Hoy la gente paga, cobra, envía y recibe en tiempo real, sin fricción y sin tener que ‘portar’ el dinero físicamente. Lo que antes estaba en la billetera ahora vive en el celular. La sensación de control no está en el billete que ves, sino en la app que te muestra cuánto tenés y cómo se mueve o cuánto te rinde”, explica Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.