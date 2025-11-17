“No te lo voy a permitir”: el fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista tras el empate de River ante Vélez

El empate en el Amalfitani dejó más que un mal sabor deportivo. Marcó también un nuevo punto de tensión entre Gallardo y el entorno mediático, en un cierre de fase que expuso tanto las limitaciones del equipo como la presión que carga el entrenador en medio de la pelea por un lugar en la Libertadores. River está en los octavos de final del Clausura, pero los números lo aprietan: cuatro partidos sin ganar, dos empates y dos derrotas, incluida la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia. Y, sobre todo, ningún margen más para fallar.