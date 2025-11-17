Secciones
“No te lo voy a permitir”: el fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista tras el empate de River ante Vélez

El DT explotó en la conferencia del Amalfitani cuando le consultaron por su nivel de autoexigencia en medio del mal momento futbolístico. River sigue sin ganar y complicó su clasificación a la Copa Libertadores.

EN EL AMALFITANI. Gallardo reaccionó con dureza ante una pregunta sobre su autoexigencia en medio del mal momento de River. EN EL AMALFITANI. Gallardo reaccionó con dureza ante una pregunta sobre su autoexigencia en medio del mal momento de River. Getty
Hace 2 Hs

River cerró la fase de grupos del Torneo Clausura sin goles en su visita a Vélez y quedó en una situación incómoda en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores. El 0-0 en Liniers lo obliga ahora a salir campeón o a esperar que Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors liberen un cupo. Con ese clima de frustración a cuestas, Marcelo Gallardo enfrentó a la prensa y terminó protagonizando uno de los momentos más tensos desde su regreso al club.

"Muñeco" venía contestando con autocrítica, reconociendo el mal funcionamiento del equipo y la racha sin victorias que arrastra desde aquel triunfo ante Talleres en Córdoba. Pero la última pregunta de la noche detonó su bronca. Un periodista le consultó si mantenía el mismo nivel de autoexigencia que en su primer ciclo. La reacción del entrenador fue inmediata.

“¿De verdad me preguntás eso? ¿Vos creés que no? ¿Vos me conocés a mí?”, lanzó, visiblemente molesto. Y siguió, elevando el tono. “Del funcionamiento del equipo me hago cargo, nunca dije lo contrario. Pero no me vas a venir a decir si soy exigente conmigo o querer instalar esa duda. No te lo voy a permitir. Sé lo profesional que soy y la exigencia que tengo para este club”, afirmó.

Gallardo no dejó el tema ahí. Se tomó unos segundos y profundizó su enojo. “Si querés analizar los resultados, hacelo, son negativos y los asumo. Pero otra cosa es meterte con mi profesión o poner en duda mi convicción. Eso no te lo voy a permitir. Después podés decir que jugamos mal, que no damos dos pases seguidos, que somos un desastre. Todo eso lo acepto, pero lo otro no”, sentenció.

Antes del cruce, el DT venía intentando explicar el momento futbolístico que atraviesa el plantel. Habló de “un contexto de negatividad” que influye en el rendimiento y admitió que el equipo no encuentra fluidez. También remarcó que la única forma de revertir la situación es seguir trabajando. “En algún momento va a darse vuelta. Hay que aislarse del ruido y recuperar la memoria”, dijo.

El empate en el Amalfitani dejó más que un mal sabor deportivo. Marcó también un nuevo punto de tensión entre Gallardo y el entorno mediático, en un cierre de fase que expuso tanto las limitaciones del equipo como la presión que carga el entrenador en medio de la pelea por un lugar en la Libertadores. River está en los octavos de final del Clausura, pero los números lo aprietan: cuatro partidos sin ganar, dos empates y dos derrotas, incluida la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia. Y, sobre todo, ningún margen más para fallar.

